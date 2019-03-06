Президента Бразилии раскритиковали за непристойное видео в твиттере

Болсанару опубликовал видео двух мужчин, которые занимаются сексом на крыше такси во время уличной вечеринки, сообщает портал gazeta.ru со ссылкой на BBC.

По словам президента, он хотел раскрыть правду о фестивале.

«Мне неудобно показывать это, но мы должны раскрывать правду, чтобы население было в курсе», — написал президент, у которого в твиттере почти 3,5 млн подписчиков.

На другом ролике, опубликованном в аккаунте президента, один человек мочится на голову другого на глазах у толпы людей в центре Сан-Паулу.

«Это то, во что превратились многие уличные вечеринки на бразильском карнавале», — добавил он, предлагая людям «комментировать и делать свои выводы».

Отмечается, что публикации президента спровоцировали многочисленные споры в комментариях. Люди, которые называли себя его сторонниками, резко осудили его решение опубликовать видео.