Президента Бразилии раскритиковали за непристойное видео в твиттере

Президент Бразилии Жаир Болсанару подвергся резкой критике после публикации в твиттере видео-ролика непристойного содержания с бразильского карнавала.
Болсанару опубликовал видео двух мужчин, которые занимаются сексом на крыше такси во время уличной вечеринки, сообщает портал gazeta.ru со ссылкой на BBC.
По словам президента, он хотел раскрыть правду о фестивале.
«Мне неудобно показывать это, но мы должны раскрывать правду, чтобы население было в курсе», — написал президент, у которого в твиттере почти 3,5 млн подписчиков.
На другом ролике, опубликованном в аккаунте президента, один человек мочится на голову другого на глазах у толпы людей в центре Сан-Паулу.
«Это то, во что превратились многие уличные вечеринки на бразильском карнавале», — добавил он, предлагая людям «комментировать и делать свои выводы».
Отмечается, что публикации президента спровоцировали многочисленные споры в комментариях. Люди, которые называли себя его сторонниками, резко осудили его решение опубликовать видео.
Напомним, октябре 2018 года представитель Социал-либеральной партии Жаир Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 55,2% голосов. Его инаугурация состоялась 1 января 2019 года.