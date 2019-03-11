В Старой Риге открылось новое особое место для встреч “Meeting Point”

“Помимо основного рода занятий у многих людей также есть различные интересные хобби и образ жизни, и у них есть желание делиться и вдохновлять других не только в социальных сетях, но и встречаться лично. “Galerija Centrs” создала место в самом центре Риги, где каждый может приходить со своими знаниями, вдохновлять, учить, слушать, вместе музицировать, заниматься гимнастикой, танцевать, петь, дискутировать или медитировать. “Meeting Point” – это место, где можно встречаться, делиться и участвовать,” подчеркивает руководитель “Galerija Centrs” Зита Силиня.

Каждую неделю в “Meeting Point” будет возможность встретить интересных людей, специалистов в различных областях, послушать, поговорить, освоить новые знания и умения, а также познакомиться с единомышленниками. В помещении для встреч будут проходить как платные, так и бесплатные занятия.

13 марта студия йоги “Daba Yoga” предложит йогу VIKASA и пилатес. 20 марта любой желающий сможет познакомиться с популярным во всем мире и теперь уже и в Латвии образом жизни Biohacking – на мастер классе, который проведут биохакеры Каспарс Венделис и Марис Жунде, можно будет почерпнуть вдохновение, опыт и освоить практические упражнения, с помощью которым можно уменьшить стресс в ежедневной спешке, сделать сон более качественным и улучшить самочувствие. В свою очередь, 27 марта в “Meeting Point” будут ждать дам – дипломированная акушерка и специалист по здоровью женщины Анна Суханова организует особый деловой завтрак для работающих женщин, а также проведет лекцию об осознании и принятии женственности. В апреле в “Meeting Point” ожидаются мастер классы по созданию корон, акварели и Цигун, а также музыкальная медитация. Более подробная информация обо всех мероприятиях “Meeting Point” доступна на странице “Galerija Centrs”в Facebook.