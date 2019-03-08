Таксист в Париже ударил ножом в грудь фаната "Манчестер Юнайтед"

По сообщениям источника, компания, состоящая из четырёх фанатов английской команды, ехала в такси, когда у них завязался конфликт с шофёром. Таксист остановил автомобиль и потребовал выйти из такси, а затем он вытащил нож и начал угрожать женщине, которая находилась в этой компании.

44-летний мужчина попытался вступиться за женщину, но водитель ударил его ножом в грудь и скрылся с места преступления. Товарищи потерпевшего поймали попутку и доставили мужчину в больницу, где на следующий день ему сделали операцию по откачиванию крови из лёгких.

Сообщается, что французская полиция уже задержала подозреваемого, но орудие преступления обнаружено не было.