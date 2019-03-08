Таксист в Париже ударил ножом в грудь фаната "Манчестер Юнайтед"

В среду, 6 марта, состоялся ответный матч Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед". После игры болельщик "МЮ" получил ножевое ранение в ссоре с парижским таксистом, сообщает Sky Sports.
По сообщениям источника, компания, состоящая из четырёх фанатов английской команды, ехала в такси, когда у них завязался конфликт с шофёром. Таксист остановил автомобиль и потребовал выйти из такси, а затем он вытащил нож и начал угрожать женщине, которая находилась в этой компании.
44-летний мужчина попытался вступиться за женщину, но водитель ударил его ножом в грудь и скрылся с места преступления. Товарищи потерпевшего поймали попутку и доставили мужчину в больницу, где на следующий день ему сделали операцию по откачиванию крови из лёгких.
Сообщается, что французская полиция уже задержала подозреваемого, но орудие преступления обнаружено не было.
Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед" завершился драматической победой англичан на последних минутах матча - 3:1.