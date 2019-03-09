Лондон и Брюссель продолжают переговоры по Brexit, пытаясь найти выход из тупика

Стороны пытаются найти способ, как сделать договор по Brexit приемлемым для депутатов парламента Великобритании, которые готовятся во вторник повторно голосовать за уже отклоненное в январе соглашение.

Источники в Лондоне и Брюсселе подтвердили, что "технические" переговоры по-прежнему продолжаются, хоть никаких дискуссий на политическом уровне сейчас и не предусмотрено.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй пообещала парламенту добиться поправок о так называемом временном решении, цель которого - предотвратить восстановление пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Однако Брюссель ее требования отклонил, вызвав тревогу, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения.

Министр финансов Филип Хэммонд в субботу призвал депутатов парламента поддержать достигнутую Мэй договоренность вне зависимости от того, удастся ли добиться поправок о временном решении, и сейчас это можно растолковать как примету, свидетельствующую, что Лондон больше особо не надеется на какие-либо уступки со стороны Брюсселя.

Хэммонд, который в среду готовится ознакомить парламент со своим проектом бюджета, в разговоре с Financial Times указал, что его утверждение даст возможность взяться за средства, выделенные на случай Brexit без договора.

Так называемое временное решение предусматривает, что Великобритания остается в таможенном союзе ЕС и на общем рынке, пока не будет найден другой способ, как предотвратить восстановление пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией.

Многие депутаты считают, что это на неопределенное время заставит Великобританию соблюдать нормы ЕС без каких-либо возможностей на это повлиять.

Поэтому Мэй попросила установить временные ограничения на временное решение, а также предусмотреть одностороннюю возможность Великобритании выйти из таможенного союза.

Напомним, выход Лондона из состава Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй дала парламенту время до 12 марта, чтобы провести повторное голосование по договору с Брюсселем. Если депутаты снова провалят его, то 13 марта они смогут вынести решение о том, хотят ли они выхода Лондона из состава ЕС без соглашения или нет.