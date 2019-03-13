Дана Рейзниеце-Озола о роли женщин в политике: в баню с министрами сходить не могла

"Когда я была министром в правительстве Кучинскиса, я всегда с завистью смотрела, как министр образования Шадурскис выходят с Кучинскисом во двор покурить. В баню с министрами тоже не могла сходить. Охота тоже нет - нет такого формата! Но в политики есть и закулисье, договоренности и братание, с чем нужно считаться", - сказала политик.

Она рассказала, что нужно пройти несколько фаз коммуникации, чтобы мужчины считали коллег слабого пола равноценными. "Во-первых, тебя пытаются сделать девочкой и коллега может дружески стукнуть по плечу. Если справляешься с этим, тебя рассматривают как женщину и чаще делают комплименты.

Приятно, однако можно видеть, что это делают манипулятивно. Говорит комплимент и ждет, что ты засмущаешься. Когда справляешься с этим, тебя пытаются сделать, простите, стервой.

Если не подчинишься, то с легкой руки кладут в коробочку "ведьма". В Латвии самое высокое достижение в политике для женщины - стать седой, тогда ты уважаемый, равноценный партнер. Вайра Вике-Фрейберга - один из ярчайших примеров", - рассказала Рейзниеце-Озола.

Экс-министр признает, что женщины в политической среде испытывают резкую критику внешнего вида, а также получают большое количество эмоциональной критики. "Не помню ни одного мужчину в политике, которого назвала бы остроумным. Однако Илзе Винькеле или Солвиту Аболтиню - легко! К сожалению, большая часть такой критики идет от женщин.