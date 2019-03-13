Ср, 13.03.2019
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Боец UFC высмеял фото Хабиба с голыми мужчинами в джакузи

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Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: AP/LETA

Американский боец UFC Нейт Диас разместил в своём Twitter фотографию российского бойца Хабиба Нурмагомедова, на которой он находится в одной ванной с обнажёнными мужчинами.

"Это самбо?", - поинтересовался Диас.

Этим постом Диас явно хотел спровоцировать Нурмагомедова, который, кстати, является двукратным чемпионом мира по боевому самбо.

Диаса и Нурмагомедова давно связывают тяжёлые отношения. В 2015 году на турнире WSOF 22 между ними возник конфликт, который вылился в потасовку между их командами.

В прошлом году, после того как Хабиб победил Конора Макгрегора, он опубликовал видео своего удушения ирландца и написал: "Ты будешь жить с этим позором всю жизнь". Диас ответил в комментарии: "Я дал тебе пощечину, а твоя команда ничего не сделала… Живи с этим".

Нейт Диас дважды дрался с Макгрегором. В первом случае американец победил удушающим приемом, во втором победу праздновал ирландец решением судей. 10 февраля Макгрегор предложил Диасу третий бой.

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