Боец UFC высмеял фото Хабиба с голыми мужчинами в джакузи

Диаса и Нурмагомедова давно связывают тяжёлые отношения. В 2015 году на турнире WSOF 22 между ними возник конфликт, который вылился в потасовку между их командами.

В прошлом году, после того как Хабиб победил Конора Макгрегора, он опубликовал видео своего удушения ирландца и написал: "Ты будешь жить с этим позором всю жизнь". Диас ответил в комментарии: "Я дал тебе пощечину, а твоя команда ничего не сделала… Живи с этим".