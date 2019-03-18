Количество свободных рабочих мест в прошлом году увеличилось на 33,4%

В том числе в общественном секторе в 2018 году в среднем было 6800 вакантных рабочих мест, что на 12% больше 2017 года, в частном секторе - 15 900, что на 45,3% больше.

Из всех доступных рабочих мест (занятых и вакантных вместе) 2,4% в прошлом году были вакантны, в том числе в общественном секторе - 2,3%, в частном - 2,5%.

Больше всего свободных рабочих мест было в группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 4% общего числа в этой группе, а также в группе операторов машин и оборудования и монтеров изделий - 3%. В течение года стремительно вырос спрос на операторов оборудования и машин и монтеров, торговых работников, обслуживающий персонал, квалифицированных рабочих и ремесленников, рабочих простых профессий. Сократилось количество свободных рабочих мест за год в группе руководителей.

Наибольший удельный вес свободных рабочих мест в 2018 году был в сфере государственного управления - 4,9%, строительстве - 3,5%, сфере гостиниц и общепита - 3,2%, в обрабатывающей промышленности - 2,9%, а также в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов - 2,8%.

Среди регионов наибольший удельный вес свободных рабочих мест был в Рижском регионе - 2,8% или 14 300, а наименьшее количество свободных рабочих мест было в Видземском регионе - 1,3% или 800.