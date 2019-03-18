Названа новая любимая пластика женщин
"Лицо богачки" (rich girl face) стало главным трендом в пластической хирургии в 2019 году, сообщает The Sun. По словам британского хирурга Дирка Кремера, процедура включает в себя филлеров, химический пилинг и уколы ботокса.
Напомним, филлеры - это инъекционные наполнители, которые используются в контурной пластике для коррекции возрастных изменений или исправления эстетических дефектов, а химический пилинг - удаление омертвевших клеток верхнего слоя кожи с использованием кислот.
"Лицо богачки", как отмечается, пользуется особой популярностью среди женщин в возрасте от 20 до 29 лет, которые мечтают о внешности как, например, у самой молодой в мире миллиардерши Кайли Дженнер.
"В определенных кругах эстетика пухлого "лица богачки" - это практически новая сумка Louis Vuitton, мгновенно узнаваемый знак статуса и благополучия",
- пояснил хирург. Он также заметил, что девушки, перенесшие эти процедуры, не стремятся скрыть их от публики. "Теперь пухлые губы и щеки "как у рыбы фугу" стали предметом гордости", - сказал он.
Добавим, что в настоящее время филлеры для щек и губ стоят около 200 фунтов стерлингов за один укол.