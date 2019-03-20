Ср, 20.03.2019
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Не повторять! Любительницу фото снесло волной над обрывом
Мгновение - и все...

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ФОТО: скриншот видео

На небольшом индонезийском острове Нуса-Лембонга, расположенном к юго-востоку от Бали, есть место под названием "Слеза Дьявола" (Devil's Tear), которое считается очень опасным, однако туристы в погоне за эффектными снимками игнорируют все предупреждения. И очень зря...

На днях мощная волна в прямом смысле слова смыла там девушку, которая пожелала, чтобы ее запечатлели на фоне океана на самом краю обрыва, сообщает Daily Mail.

Огромная волна неожиданно ударила любительницу красивых кадров в тот момент, когда она позировала на камеру, широко разведя руки и улыбаясь.

Произошедшее попало на видео.

Когда вода ушла, выяснилось, что девушку, к счастью, не унесло в океан - она осталась на берегу и отделалась царапинами.

"Слеза дьявола" - это некое углубление с пещерой в скалах, где в прилив волны бьются со страшной силой, попадая в петлю-ловушку.

Они налетают на скалы и буквально взрываются, устремляясь огромными фонтанами брызг ввысь. Это представляет реальную опасность для туристов, и недавний случай с девушкой -  подтверждение и очередное предупреждение всем: будьте осторожны!

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