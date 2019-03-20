Не повторять! Любительницу фото снесло волной над обрывом
На небольшом индонезийском острове Нуса-Лембонга, расположенном к юго-востоку от Бали, есть место под названием "Слеза Дьявола" (Devil's Tear), которое считается очень опасным, однако туристы в погоне за эффектными снимками игнорируют все предупреждения. И очень зря...
На днях мощная волна в прямом смысле слова смыла там девушку, которая пожелала, чтобы ее запечатлели на фоне океана на самом краю обрыва, сообщает Daily Mail.
Огромная волна неожиданно ударила любительницу красивых кадров в тот момент, когда она позировала на камеру, широко разведя руки и улыбаясь.
Произошедшее попало на видео.
Когда вода ушла, выяснилось, что девушку, к счастью, не унесло в океан - она осталась на берегу и отделалась царапинами.
"Слеза дьявола" - это некое углубление с пещерой в скалах, где в прилив волны бьются со страшной силой, попадая в петлю-ловушку.
Они налетают на скалы и буквально взрываются, устремляясь огромными фонтанами брызг ввысь. Это представляет реальную опасность для туристов, и недавний случай с девушкой - подтверждение и очередное предупреждение всем: будьте осторожны!