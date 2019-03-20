Не повторять! Любительницу фото снесло волной над обрывом

На днях мощная волна в прямом смысле слова смыла там девушку, которая пожелала, чтобы ее запечатлели на фоне океана на самом краю обрыва, сообщает Daily Mail.

Огромная волна неожиданно ударила любительницу красивых кадров в тот момент, когда она позировала на камеру, широко разведя руки и улыбаясь.

Произошедшее попало на видео.

Когда вода ушла, выяснилось, что девушку, к счастью, не унесло в океан - она осталась на берегу и отделалась царапинами.

"Слеза дьявола" - это некое углубление с пещерой в скалах, где в прилив волны бьются со страшной силой, попадая в петлю-ловушку.