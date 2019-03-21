У шиитской святыни в Кабуле произошли три взрыва

У шиитской святыни и кладбища в Кабуле в четверг произошли три взрыва, сообщили должностные лица Афганистана. Пока что информации о погибших нет, однако многие люди утром 21 марта отправились в святыни, чтобы отметить Новруз или персидский Новый год, сообщает АР.
Пресс-представители МВД Афганистана рассказали, что взрывы произошли в шиитском районе, когда люди направлялись в святыню Карти Сакхи, где в этот день традиционно вывешивают зеленые флаги, чествуют мертвых.
Ответственность за взрывы пока ни одна группировка на себя не взяла.
Однако "Исламское государство" и другие исламисты считают Новруз языческим праздником и ранее нападали на шиитов, которые этот праздник отмечают.