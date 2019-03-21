Laima построит в Адажи новую фабрику почти за 9 миллионов евро

Новую фабрику Laima в Адажи за 8,92 млн евро построит строительная компания Merks, сообщает предприятие Orkla Latvija.
Orkla Latvija завершила процесс оценки предложений претендентов по строительству фабрики. После рассмотрения 12 полученных на конкурсной основе заявок строителем новой фабрики была выбрана компания Merks. Уже в ближайшее время с ней планируется заключить договор на сумму 8,92 млн евро, чтобы весной начать строительство фабрики в Адажи, а в 2020 году приступить к полноценному производству в новых помещениях.
На приобретенном земельном участке уже подготовлены подъездные пути и подключения коммуникаций для инфраструктуры новой фабрики, а улица, где она будет находиться, названа в честь предприятия улицей Лаймас.
Ассортимент Laima состоит из более чем 200 различных видов шоколадных изделий. До строительства новой фабрики производство сладостей будет продолжаться в Риге.
Как сообщалось, Orkla Latvija в ближайшие годы планирует инвестировать несколько миллионов евро в строительство новой фабрики в Адажи и в дальнейшее развитие бренда. Эти инвестиции дополнят более 23 млн евро, которые в течение последних четырех лет Orkla уже вложила в развитие бизнеса в Латвии.
Orkla Latvija представляет такие бренды, как Laima, Selga, Staburadze, Spilva, Gutta и ряд других.