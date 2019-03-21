Laima построит в Адажи новую фабрику почти за 9 миллионов евро

Orkla Latvija завершила процесс оценки предложений претендентов по строительству фабрики. После рассмотрения 12 полученных на конкурсной основе заявок строителем новой фабрики была выбрана компания Merks. Уже в ближайшее время с ней планируется заключить договор на сумму 8,92 млн евро, чтобы весной начать строительство фабрики в Адажи, а в 2020 году приступить к полноценному производству в новых помещениях.

На приобретенном земельном участке уже подготовлены подъездные пути и подключения коммуникаций для инфраструктуры новой фабрики, а улица, где она будет находиться, названа в честь предприятия улицей Лаймас.

Ассортимент Laima состоит из более чем 200 различных видов шоколадных изделий. До строительства новой фабрики производство сладостей будет продолжаться в Риге.

Как сообщалось, Orkla Latvija в ближайшие годы планирует инвестировать несколько миллионов евро в строительство новой фабрики в Адажи и в дальнейшее развитие бренда. Эти инвестиции дополнят более 23 млн евро, которые в течение последних четырех лет Orkla уже вложила в развитие бизнеса в Латвии.