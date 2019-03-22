В Пардаугаве у наркодилеров изъяли полкило марихуаны и грибы

В феврале в Земгальском участке Риги был начат уголовный процесс по факту возможной реализации наркотических веществ в Пардаугаве. Полицейские задержали двух мужчин в момент, когда они торговали на улице в Плескодале.

В момент задержания у них было изъято 200 грамм марихуаны. Задержанные 1988 и 1992 годов рождения ранее судимы не были.

Позднее по месту жительства мужчин были проведены обыски, всего у них изъяли еще примерно 206 грамм марихуаны. Кроме того, было изъято небольшое количество, возможно, галлюциногенных грибов. Сейчас ожидаются результаты экспертизы грибов.

По отношению к одному задержанному начат уголовный процесс по факту реализации и хранении наркотиков в больших объемах. В свою очередь по отношению к другому лицу начат уголовный процесс по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков.

К обеим подозреваемым применена мера пресечения - полицейский надзор.