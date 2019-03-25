Мужчина пытался купить с помощью чужой кредитки телефон; полиция его задержала

Зайдя в магазин, мужчина выразил желание приобрести мобильный телефон. Продавщица показала ему несколько штук, среди которых он выбрал один ценой примерно в 130 евро. Однако по просьбе продавца ввести ПИН-код, чтобы расплатиться за покупку, он ответил, что "не знает, что это означает".

Сотрудница магазина заметила, что на кредитной карте написано имя женщины, поэтому у нее появились подозрения, что мужчина незаконно пытается использовать чужую карту, поэтому она и вызвала полицию.

Мужчину задержали и доставили в участок.

Задержанный пояснил полицейским, что кредитную карту нашел на улице и решил расплатиться с ее помощью за мобильный телефон. Мужчина 1982 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.

Полицейские разыскивают владелицу карты, однако уже известно, что она не является подданной Латвии.

Начат уголовный процесс. За незаконное использование чужого платежного средства грозит лишение свободы на срок до пяти лет тюрьмы, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.