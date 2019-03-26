Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча игроков клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" во главе с россиянином Александром Овечкиным с президентом США Дональдом Трампом.
Хоккеисты "Вашингтона" прибыли в Белый дом в качестве действующих обладателей Кубка Стэнли. Помимо Овечкина на встрече с Трампом присутствовали и другие российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Во встрече с президентом демонстративно отказались участвовать трое игроков "Вашингтона", которые не согласны со взглядами главы США. Среди них оказались ЛГБТ-активист Брэйден Холтби, темнокожий канадец Девант Смит-Пелли и Бретт Коннолли.
Во время встречи Трамп заявил, что он вместе со своей дочерью Иванкой являются фанатами столичного клуба и Овечкина лично, а также назвал "Вашингтон" командой великих чемпионов. По его словам, в Белом доме все обсуждали победу "Вашингтона" в Кубке Стэнли и не могли сосредоточиться на важных делах.
"Мы попытаемся выиграть Кубок Стэнли снова. Мы достаточно опытны и хороши для этого", - пообещал Трампу Овечкин.
.@ovi8 delivered a speech next to his teammates, the Stanley Cup, and @realDonaldTrump in the Oval Office pic.twitter.com/JTfgrYDVmd— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 25, 2019
"Я думаю, что вас ждет успех", - ответил американский лидер, пожав ему руку. - Очень горжусь вами, парни".
Напомним, что "Вашингтон Кэпиталз" в прошлом сезоне впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.