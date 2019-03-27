Глава МВД поручил Кюзису провести проверки подведомственных РД предприятий

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил начальнику Госполиции Интсу Кюзису провести проверки находящихся в подчинении Рижской думы предприятий, сообщил агентству ЛETA советник министра Карлис Миксонс.
Министр потребовал у начальника Госполиции разъяснить, реагирует ли и как именно полиция на прозвучавшую в СМИ информацию о причинении вреда интересам государства, например, на муниципальном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme и других находящихся в подчинении Рижской думы предприятиях.
Гиргенс считает, что сообщения некоторых СМИ содержат информацию о признаках преступных деяний против собственности и о причинении ущерба народному хозяйству, которые входят в компетенцию Госполиции и подлежат проверке уголовно-процессуальными методами и средствами.
6-я статья Уголовного закона предусматривает, что должностное лицо, уполномоченное вести уголовный процесс, в любом случае, когда стали известны причина и основание для начала уголовного процесса, обязано в рамках своей компетенции начать уголовный процесс и довести его до справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений, предусмотренного Уголовным законом.
Как сообщалось, аудиторская фирма EY подготовила доклад о ситуации в Rīgas satiksme, в котором указано, что за последние пять лет в результате принятия бесхозяйственных решений и заключения невыгодных договоров предприятию причинен ущерб в десятки миллионов евро.