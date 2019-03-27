Ср, 27.03.2019
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Комиссия Сейма поддержала к окончательному чтению госбюджет этого года

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Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала к рассмотрению в окончательном чтении проект государственного бюджета этого года.

Рассматривая предложения, депутаты в основном придерживались мнения правительства, но несколько предложений все же получили поддержку.

Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.

Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.

Предложения оппозиционных депутатов поддержку не получили.

Сейм планирует принять бюджет в окончательном чтении 3 апреля.

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