Комиссия Сейма поддержала к окончательному чтению госбюджет этого года

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала к рассмотрению в окончательном чтении проект государственного бюджета этого года.
Рассматривая предложения, депутаты в основном придерживались мнения правительства, но несколько предложений все же получили поддержку.
Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.
Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.
Предложения оппозиционных депутатов поддержку не получили.
Сейм планирует принять бюджет в окончательном чтении 3 апреля.