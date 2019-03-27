Комиссия Сейма поддержала к окончательному чтению госбюджет этого года

Рассматривая предложения, депутаты в основном придерживались мнения правительства, но несколько предложений все же получили поддержку.

Среди них было предложение о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы.

Также 170 тыс. евро планируется выделить Центральной избирательной комиссии на то, чтобы избиратели в дни предварительного голосования могли проголосовать на любом участке, 450 тыс. евро - на программу "Дружественное для семей самоуправление", 1,33 млн евро - на строительство олимпийского центра "Резекне" и др.