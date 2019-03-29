Жертва пластической хирургии, пожелавшая уменьшить грудь, получила обратный эффект

Как призналась участница телешоу, после рождения дочери ей захотелось скорректировать форму груди: "Она свисала буквально до пупка. Это было ужасно". Однако

вместо подтяжки и уменьшения груди, на которые она рассчитывала, пластический хирург без ее ведома установил ей силиконовые имплантаты.

Женщина дважды пыталась решить проблему при помощи новых пластических операций, но результата не добилась и в полном отчаянии обратилась в телепередачу Botched, которую ведут известные пластические хирурги Терри Дуброу (Terry Dubrow) и Пол Нассиф (Paul Nassif).

Опытные специалисты удалили имплантаты и уменьшили грудь пострадавшей. "У меня как гора с плеч свалилась", - призналась героиня шоу.