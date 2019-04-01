Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года

Лев

Львам стоит снизить интенсивность входящих негативных энергетических потоков. Для этого придется заниматься теми делами, которые им нравятся, и общаться только с приятными людьми. В финансовых делах и на работе Львам стоит заменить грубую силу на хитрость.

Обходить препятствия при помощи шантажа и угроз не стоит. Никто не должен догадываться о том, что на уме у этих людей, никто не должен знать об их планах и намерениях.

На этой неделе возможно ухудшение зависимостей, хождение по кругу в некоторых аспектах. Только вера в себя подскажет, как решить назойливые проблемы и перестать делать то, что забирает много времени, но не дает никаких положительных бонусов.

Дева

Девам стоит сфокусироваться на общении с людьми, поиске новых друзей или второй половинки. Неделя окажется позитивной для смены обстановки, путешествий, поиска новых увлечений. Не стоит недооценивать коллективную энергию, которая может оказаться очень созидательной и позитивной. Нужно опасаться лишь энергетических вампиров, которых не так уж трудно распознать и от которых несложно защититься.

Энергия планет может быть немного странной и необычной - она может подействовать словно гипноз. После таких периодов люди обычно говорят: "Что это было!?".

Можно существенно преуспеть практически в чем угодно, потому что это очень позитивное время. Не нужно задавать лишних вопросов и пытаться отвечать на них - лучше просто расслабиться и плыть по течению.

Весы

Весам стоит помнить о силе мысли, ведь позитивное мышление является сильным магнитом для удачи. На этой неделе представители этого знака смогут продемонстрировать себе и миру свою силу воли и сумасшедшую энергетику.

Эти люди имеют все шансы на решение самых сложных проблем и на преодоление ментальных препятствий. Очень важна в начале недели уверенность в себе и в своих действиях.

Важно поставить перед собой цели и не бояться следовать зову сердца. Внутренний мир Весов словно перевернется в хорошем смысле слова. Любая война закончится победой, но для этого потребуется немного терпения и храбрости. Работать против Весов будут закрытость и стереотипное мышление. Этим людям нужны новаторский подход и избавление от предрассудков.

Скорпион

Скорпионам может недоставать финансовой удачи. На этой неделе лучше цепляться за любую ниточку, которая смогла бы помочь решить финансовые неурядицы.

Ближе к 5 апреля повысится вероятность глобальных перемен во всех сферах жизни. Многие из них окажутся необратимыми, но не стоит расценивать это как дорогу назад.

Наоборот - изменения сулят что-то новое.