Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года
Василиса Володина - известная российская телеведущая и астролог - каждую неделю рассказывает о том, как представителям разных знаков Зодиака привлечь больше удачи в свою жизнь. Прислушайтесь к советам эксперта - это даст вам шанс на победу в любви и делах на предстоящей неделе.
У каждого из знаков Зодиака есть свой источник силы. Необходимо помнить о том, что заряжает вас энергией и дает стимул для продолжения движения вперед. Это очень важно, потому что мотивация и внутренние возможности формируют позитивные события вокруг нас. Это и есть наше топливо, которым стоит "заправлять свои баки", отмечают эксперты dailyhoro.ru.
Овен
Овнам, возможно, придется бороться с обостренной ревностью. Второй половинке, друзьям и близким х собственничество может не понравиться. Звезды советуют представителям этого знака быть проще и давать больше свободного пространства близким. Нужно избегать упреков и не критиковать людей без особой причины.
Неделя прекрасно подойдет для юридических дел, решения споров и поиска компромиссов. Стоит вдохновлять не только себя, но и всех окружающих. Это поможет Овнам повысить свой авторитет.
Оптимистичные настроения этих людей будут крайне заразительны, что тоже хорошо скажется на укреплении дружбы или товарищества.
Телец
Тельцам необходимо искать новые стремления, ставить перед собой новые цели и задачи. Важно повышать свою популярность среди людей. Планеты и звезды в таком положении, что вполне возможна тотальная смена идеологии. Тельцы должны учитывать мнение окружающих в важных житейских, рабочих и любовных вопросах.
В семье может наступить небольшой разлад. Однако неурядицы случаются постоянно, поэтому тут важно не то, как или почему они появляются, а то, как вы их разрешаете.
Звезды и планеты сейчас не смогут помочь уладить конфликт силой, поэтому желательно делать это добротой и компромиссами.
Близнецы
У Близнецов наступает период возможного обострения негативных вирусных программ. Эти люди могут стать неугомонными и даже наглыми, что замедлит поступление позитивной энергии.
С негативом окружающих разобраться куда проще, чем с собственными отрицательными порывами. Близнецам придется искать причины проблем в себе, чтобы не обострять все еще сильнее.
Представителям этого знака желательно избегать и позерства. Также звезды советуют бороться с иллюзиями, которые могут повести Близнецов по неверному пути. Ближе к 5-6 апреля звезды и планеты станут более гармоничными, поэтому в конце недели Близнецов ждут большая удача и хорошее настроение.
Рак
Это будет время работы и труда для Раков. Пора переходить в наступление, поэтому понадобится умение бороться с ленью и апатией. Необходимо настроиться на нужный лад, повысив свою мотивацию.
В трудных ситуациях Ракам поможет усиленная интуиция. Многие решения будут приниматься бессознательно - таким образом Вселенная поможет преуспеть в делах и любви, преодолеть все трудности.
В отношении людей полезным станет сострадание - нужно ставить себя на их место, чтобы понимать их чувства и причины поступков. В этом плане Ракам окажет полезную услугу возросшая чувствительность, которая станет пиковой в середине недели. Жизнь этих людей кардинально изменится, либо же изменится их образ мышления.
Лев
Львам стоит снизить интенсивность входящих негативных энергетических потоков. Для этого придется заниматься теми делами, которые им нравятся, и общаться только с приятными людьми. В финансовых делах и на работе Львам стоит заменить грубую силу на хитрость.
Обходить препятствия при помощи шантажа и угроз не стоит. Никто не должен догадываться о том, что на уме у этих людей, никто не должен знать об их планах и намерениях.
На этой неделе возможно ухудшение зависимостей, хождение по кругу в некоторых аспектах. Только вера в себя подскажет, как решить назойливые проблемы и перестать делать то, что забирает много времени, но не дает никаких положительных бонусов.
Дева
Девам стоит сфокусироваться на общении с людьми, поиске новых друзей или второй половинки. Неделя окажется позитивной для смены обстановки, путешествий, поиска новых увлечений. Не стоит недооценивать коллективную энергию, которая может оказаться очень созидательной и позитивной. Нужно опасаться лишь энергетических вампиров, которых не так уж трудно распознать и от которых несложно защититься.
Энергия планет может быть немного странной и необычной - она может подействовать словно гипноз. После таких периодов люди обычно говорят: "Что это было!?".
Можно существенно преуспеть практически в чем угодно, потому что это очень позитивное время. Не нужно задавать лишних вопросов и пытаться отвечать на них - лучше просто расслабиться и плыть по течению.
Весы
Весам стоит помнить о силе мысли, ведь позитивное мышление является сильным магнитом для удачи. На этой неделе представители этого знака смогут продемонстрировать себе и миру свою силу воли и сумасшедшую энергетику.
Эти люди имеют все шансы на решение самых сложных проблем и на преодоление ментальных препятствий. Очень важна в начале недели уверенность в себе и в своих действиях.
Важно поставить перед собой цели и не бояться следовать зову сердца. Внутренний мир Весов словно перевернется в хорошем смысле слова. Любая война закончится победой, но для этого потребуется немного терпения и храбрости. Работать против Весов будут закрытость и стереотипное мышление. Этим людям нужны новаторский подход и избавление от предрассудков.
Скорпион
Скорпионам может недоставать финансовой удачи. На этой неделе лучше цепляться за любую ниточку, которая смогла бы помочь решить финансовые неурядицы.
Ближе к 5 апреля повысится вероятность глобальных перемен во всех сферах жизни. Многие из них окажутся необратимыми, но не стоит расценивать это как дорогу назад.
Наоборот - изменения сулят что-то новое.
Не нужно ругать Вселенную за преображения в любви и в делах. Это не случайности, а абсолютная норма. Пришла пора настроиться на революцию в жизни. Звезды не хотят, чтобы Скорпионы сидели сложа руки. Наоборот, стоит принимать участие во всем, что претерпевает изменения.
Стрелец
Стрельцам рекомендовано не бояться творческого подхода в любых делах - на работе, дома, в любви.
Нестандартное мышление поможет произвести впечатление на окружающих, добиться уважения начальства, второй половинки, родственников, а также повысить свой авторитет.
Стоит попробовать также найти свое предназначение в жизни. 1 и 2 апреля возможны беспричинные переживания, поэтому не стоит фокусировать внимание на негативных мыслях. Кроме того, энергетика звезд и планет потребует на этой неделе развития личности. Стрельцам повезет в обучении и получении новых навыков. В делах стоит проявить независимость и самодостаточность.
Козерог
Козерогам в привлечении благополучия полезной будет интеллектуальная активность, а также поиск новых целей. Неделя окажется благоприятной для чтения книг, получения знаний.
В отношениях с людьми важны чувственность и умение поставить себя на место другого. Общение на работе будет несколько нервным, но зато дома родственники и вторая половинка помогут избавиться от напряжения.
Звезды и планеты поспособствуют проявлению бунтарского духа. Козероги имеют все шансы добиться своего в период с 1 по 7 апреля. Главное сейчас - избавиться от иллюзий, которые могут заставить разочароваться в мире и в людях.
Водолей
Водолеям стоит принимать людей такими, какие они есть. Изменить их не получится, по крайней мере сейчас. Поменять людей сложнее, чем поменять обстановку вокруг себя, но даже в этом Водолеев могут ждать некоторые заминки.
Представители этого знака могут без труда найти тех, кто подходит им лучше всего. Стоит лишь помнить, что даже идеальные люди иногда совершают ошибки и проявляют эгоизм.
Каждый может быть угрюмым и раздражительным, но не нужно торопиться с обвинениями - лучше попробовать понять человека. Полезным умением станет способность забывать все плохое.
Рыбы
Рыбам звезды советуют не зацикливаться на неприятностях. На этой неделе могут появляться непредвиденные проблемы и происходить ссоры, так что лучше не копить злобу, обиды и раздражение. Избавиться от этого всего помогут домашние дела, очищение дома от хлама и мусора.
В делах и в любви стоит ждать подходящего момента. Нет никакой необходимости в активных действиях, которые преждевременны. Вселенная обязательно даст Рыбам возможность для достижения успеха
- потребуется лишь немного терпения. Полезной также будет сила самовнушения. Это значит, что уже с понедельника Рыбам необходимо говорить себе, что все пройдет на этой неделе идеально, без заминок и проблем. Это касается работы, деловых встреч, романтических свиданий, новых начинаний.