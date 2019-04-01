Под какими знаками Зодиака рождаются любовницы

Но если они влюблены по-настоящему, эта роль их окрыляет и ни капельки не дает усомниться в том, что они что-то делают не так.

А когда отношения заканчиваются, они с израненной душой и растоптанными чувствами опять возвращаются в семейный быт. И живут там до того момента, пока снова любовные чувства не одержат над ними верх.

Близнецы

Этот двойственный знак может прекрасно уживаться в любой роли. Для них не имеет значения, в каком статусе находиться - любовницы или жены. Главное - блистать и получать от жизни удовольствие.

Эти дамы не всегда становятся заложницами секса, им важны отношения и то, как к ним относится их человек. А интимные моменты для них всего лишь очередное развлечение, которое скрашивает жизнь.

И когда женщина-Близнецы находят своей объект страсти, то уверяет его в том, что у нее был любовный порыв, и этого требует ее изможенная душа. Но это лишь временное увлечение.

Так же быстро, как она меняет свои решения, ей надоедает семейная жизнь. Для нее главное - быть свободной и любимой, и если этого ей партнер не может дать, она ищет того, кто оценит ее по достоинству. И все подобное она может получить в статусе любовницы.

Эта дама знает все способы, как удержать мужчину и сделать так, чтобы он захотел к ней возвращаться с завидным постоянством.

Любого мужчину она сможет держать в томительном ожидании, каждый раз выдавая ему ласки по маленькой порции.

И доведет его до такого состояния, когда он начнет молить ее о том, чтобы она согласилась стать его законной супругой. Но она так быстро не сдастся, и еще долго будет наслаждаться своим положением страстной любовницы.

Стрельцы

Для этих женщин находиться в статусе любовницы вполне привычное явление. И это никак не портит их настроение. Также им не в тягость быть женой, но постоянный быт им слишком быстро надоедает. Они не могут долго находиться в домашних стенах, ведь этот устой сильно противоречит их любознательной натуре.

Дамы-Стрельцы обожают странствовать и путешествовать, поэтому они всегда боятся потерять свободу. В семейном гнезде их может удержать лишь одно - регулярный cекc.

И если этого не будет, они без проблем найдут себе того, кто иногда будет заменять мужа.

На первом месте у женщин этого знака стоит путешествие, а вот второе - гордо занимают cекcуальные утехи. И все эти две приятные вещи они всю свою жизнь стараются совместить. Стрельцы не будут отворачиваться от запрещенной любви и считать ее чем-то несусветным. Эти дамы начнут от нее получать удовольствие и заряжаться позитивом.

Женщина-Стрелец обязательно выберет для себя страстного любовника, который будет в постели ненасытным самцом с развращенной фантазией.

Ее не устроит спокойный муж, но если он такой есть, то она обязательно найдет себе подпитку на стороне. И не постыдится номинироваться на роль любовницы.

Подготовлено по материалам Клубер.