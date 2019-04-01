Под какими знаками Зодиака рождаются любовницы
Астрологи уверены, что женщине предначертано быть или женой, или любовницей. И этот вечный крест она будет нести по жизниа, ведя неравный бой с соперницей, на кону которого будет стоять ее мужчина. При этом только жена претендует на звание той единственной, в то время как любовница желает быть любимой. И все это зависит не только от моральных убеждений каждой, но и от чувства страха перед одиночеством.
Существуют такие знаки Зодиака, представительницам которых просто на роду написано всю жизнь быть любовницей. И перед любовной тягой к чужому им просто сложно устоять, не вкусив запретный плод. Астрологи выделяют 4 знака Зодиака, которые не могут подавить в себе любовное искушение.
Скорпионы
Женщине-Скорпиону просто четко на роду написано играть роль постоянной любовницы, независимо от того, сколько раз она будет выходить замуж. Тесные семейные узы не для такой вольной пташки, как она.
Скорпионы всегда выглядят сногсшибательно, они обворожительны и смотрятся привлекательно. Их пронзительный взгляд притягивает и манит, поэтому от него нельзя укрыться.
Такую, как она, называют ведьмой. И правильно делают - ведь она способна околдовать и загипнотизировать любого понравившегося мужчину. А он прекрасно отдает себе отчет в том, что прямиком следует в ловко расставленные сети. Но с этим ничего поделать не может и добровольно пропадает в этом омуте. И если даже получится вырваться из клешней "скорпионихи", то душевных травм не избежать. Мужчина еще долго будет с мучением и наслаждением вспоминать об этом сладком плене.
Для многих стать пленником Скорпиона большая награда. И ничто не сможет их остановить или заставить свернуть с намеченного пути. Подобная тяга грозит не только его свободе, но и общему самочувствию. А пока он будет испытывать на себе все прихоти и коварства этой женщины, можетдаже серьезно заболеть.
Мало того, она с него не только выпьет всю кровь, но и до пределп истощит его мужскую функцию, ведь не зря эти дамы считаются самыми ненасытными особами.
И пусть мужчина не удивляется тому, что ее поведение будет напоминать месть паучихи, которая беспощадно убивает свою жертву, лишь бы она не досталась законной жене.
Весы
Этим женщинам свойственно постоянно сомневаться и колебаться. И они не могут понять, кем им лучше быть - женой или любовницей. И какой бы стороне они ни отдали предпочтение, все равно засомневаются - правильно ли был сделан выбор? Поэтому этим особам свойственно постоянно бросаться в крайности. Даже если они выходят замуж и клятвенно обещают быть верной и преданной женой, со временем все эти слова забываются.
На первых порах они считают, что быть любовницей - это последняя степень низости, но пожив некоторое время в браке, начинают брать свои слова назад.
И начинают их одолевать сомнения только тогда, когда быт и серые будни заедают ранимую натуру. Их душа стремится к гармонии, красоте и обществу.
Они начинают понимать, что самая интересная жизнь у них впереди, и найдется тот, кто их по достоинству оценит. И вот тогда Весы начинаются вживаться в роль любовницы. Хотя в отношениях для них cекc не столь важен, как флирт и кокетство, которым они владеют в совершенстве.
Но если они влюблены по-настоящему, эта роль их окрыляет и ни капельки не дает усомниться в том, что они что-то делают не так.
А когда отношения заканчиваются, они с израненной душой и растоптанными чувствами опять возвращаются в семейный быт. И живут там до того момента, пока снова любовные чувства не одержат над ними верх.
Близнецы
Этот двойственный знак может прекрасно уживаться в любой роли. Для них не имеет значения, в каком статусе находиться - любовницы или жены. Главное - блистать и получать от жизни удовольствие.
Эти дамы не всегда становятся заложницами секса, им важны отношения и то, как к ним относится их человек. А интимные моменты для них всего лишь очередное развлечение, которое скрашивает жизнь.
И когда женщина-Близнецы находят своей объект страсти, то уверяет его в том, что у нее был любовный порыв, и этого требует ее изможенная душа. Но это лишь временное увлечение.
Так же быстро, как она меняет свои решения, ей надоедает семейная жизнь. Для нее главное - быть свободной и любимой, и если этого ей партнер не может дать, она ищет того, кто оценит ее по достоинству. И все подобное она может получить в статусе любовницы.
Эта дама знает все способы, как удержать мужчину и сделать так, чтобы он захотел к ней возвращаться с завидным постоянством.
Любого мужчину она сможет держать в томительном ожидании, каждый раз выдавая ему ласки по маленькой порции.
И доведет его до такого состояния, когда он начнет молить ее о том, чтобы она согласилась стать его законной супругой. Но она так быстро не сдастся, и еще долго будет наслаждаться своим положением страстной любовницы.
Стрельцы
Для этих женщин находиться в статусе любовницы вполне привычное явление. И это никак не портит их настроение. Также им не в тягость быть женой, но постоянный быт им слишком быстро надоедает. Они не могут долго находиться в домашних стенах, ведь этот устой сильно противоречит их любознательной натуре.
Дамы-Стрельцы обожают странствовать и путешествовать, поэтому они всегда боятся потерять свободу. В семейном гнезде их может удержать лишь одно - регулярный cекc.
И если этого не будет, они без проблем найдут себе того, кто иногда будет заменять мужа.
На первом месте у женщин этого знака стоит путешествие, а вот второе - гордо занимают cекcуальные утехи. И все эти две приятные вещи они всю свою жизнь стараются совместить. Стрельцы не будут отворачиваться от запрещенной любви и считать ее чем-то несусветным. Эти дамы начнут от нее получать удовольствие и заряжаться позитивом.
Женщина-Стрелец обязательно выберет для себя страстного любовника, который будет в постели ненасытным самцом с развращенной фантазией.
Ее не устроит спокойный муж, но если он такой есть, то она обязательно найдет себе подпитку на стороне. И не постыдится номинироваться на роль любовницы.
Подготовлено по материалам Клубер.
Отредактировано и дополнено Русским TVNET.