Литовская полиция рассказала, как ловили опасного Звиргздиньша

Сообщение о том, что разыскиваемый латвийским отделением Интерпола подозреваемый мог уехать в Литву, было получено около 10 часов утра, и сразу начался его поиск.

"Мы с таможенниками просмотрели записи видеокамер и обнаружили, что такой автомобиль действительно въехал на территорию Литвы. В то время полиция уже начала его поиски внутри страны", - рассказал Матонис.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый в убийстве латвиец находится возле Тракай, причём ехал на угнанном автомобиле "Volkswagen Passat".

"Полицейский патруль заметил его за Тракай по дороге в Аукштадварис и начал преследование, однако подозреваемый не выполнил требование остановиться и увеличил скорость с целью сбежать от полиции", - рассказал Матонис.

По его словам, пытавшийся сбежать от полиции латвиец остановился близ Аукштадвариса, вышел из машины и побежал в поле, но вскоре был задержан сотрудниками полиции Алитуса.

Подозреваемый в убийстве мужчина был доставлен в арестантскую Вильнюса. Выяснилось, что он имел при себе боевое оружие, но оставил его в машине.

Напомним, рожденный в 1984 году Марис Звиргздиньш разыскивался по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Полиция не раскрыла, о каком именно преступлении идет речь.