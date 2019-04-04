Табачные изделия полностью уберут из виду. Продажа только по прейскуранту

Поправки вступят в силу с 1 октября 2020 года. Они касаются табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных устройств для курения, их картриджей и товарных знаков этих продуктов.

По просьбе покупателя в магазине ему будет предоставлен информационный лист с указанием названия изделия, его цены и количества в одной упаковке.

Эта норма не будет распространяться на магазины беспошлинной торговли, находящиеся в международных рейсах суда и специализированные магазины курительных продуктов, расположенные в конструктивно отделенных помещениях с отдельным входом.

Поправки направлены в основном на молодежную аудиторию и людей, которые бросили или хотят бросить курить. Подобные ограничения уже введены в ряде европейских стран.