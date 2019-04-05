Ушаков: продолжу работать в своем кабинете; сотрудники бюро уволены не будут

Как рассказал на пресс-конференции журналистам Ушаков, сотрудники его бюро продолжат работать в самоуправлении и на следующей неделе будут приняты решения об изменениях в организации труда, чтобы представители бюро могли помогать исполняющему обязанности мэра Риги Олегу Бурову и вице-мэру Вадиму Бараннику.

В то же время Ушаков отметил, что не планирует оставлять кабинет мэра и продолжит в нем работать.

Также он указал, что все затраты, связанные с оспариванием изданного распоряжения в судебных инстанциях, он покроет сам.

Напомним, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал указ об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от обязанностей председателя Рижской думы.

Обжаловать решение министра Пуце можно в течение 30 дней в административном суде. Если решением суда оно будет отменено, председатель думы получит зарплату за период, в течение которого он был отстранен от выполнения должностных обязанностей.

Имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация свидетельствует, что Ушаков родился 8 июня 1976 года. В 1999 году получил степень бакалавра экономики в Латвийском университете на факультете экономики и управления. В 2002 получил степень магистра в Южно-Датском университете.

Свою карьеру политик начал в 1998 году на российском телеканале НТВ как продюсер Балтийского отделения. В журналистике Ушаков работал до 2006 года, пока не был избран депутатом 9-ого Сейма Латвии.

Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года. Переизбирался в 2013 и 2017 годах.