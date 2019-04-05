Поразительное сходство: модель plus size Эрика Лоурен - двойник Меган Маркл

Американка Эрика Лоурен - довольно успешная модель plus size, и карьеру в фэшн-индустрии она сделала не потому, что сильно похожа на свою знаменитую соотечественницу. Лоурен уже давно знает, что является копией герцогини Сассекской.

"Несколько лет назад на моей странице в Instagram фолловеры стали писать, что я похожа на актрису из сериала ''Форс-мажоры''. Честно говоря, я понятия не имела, что это за сериал",

- признавалась девушка.

Но когда все таблоиды стали писать о романе Меган Маркл с принцем Гарри, Эрика поняла, о ком идет речь, да и количество подписчиков модели вдруг резко возросло.

Несмотря на различия в фигуре, Лоурен утверждает, что по-настоящему ее поразили детские фото Меган. "На них она точно такая же, как и я когда-то!" - признается модель.