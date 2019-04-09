Легендарная советская телеведущая рассказала об убийстве сына
Всеми любимая диктор ТВ советских времен Татьяна Судец рассказала в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", что ее сын Андрей был убит в возрасте 24 лет.
Экс-ведущая программ "Время", "Спокойной ночи, малыши!", "Песня года" и "Голубой огонек" призналась в эфире, что изуродованное тело ее сына нашли только через месяц после происшествия - под Серпуховом, в поселке Шарапова Охота.
Оказалось, что Андрея ограбили, жестоко избили, сломав ему 14 ребер, и закопали в щебенку. Молодой человек скончался от болевого шока. Ему было 24 года.
"Целый месяц я и по экстрасенсам ходила, сколько всего делала... Одна моя подруга говорила, что видит, что он едет на электричке куда-то, а обратно не видит, чтобы он ехал", - вспомнила Татьяна.
Убитой горем маме приходилось, несмотря ни на что, выходить на работу и улыбаться на камеру.
"Я это усвоила на всю жизнь: что бы ни случилось, как бы плохо ни было, пришла на работу - значит, все должно быть так, как надо. Работа есть работа",
- отметила Судец.
Борис Корчевников признался, что "не может себе представить, чего стоит эта улыбка на экране". На что героиня программы ответила: "Никто никогда не узнает, как мне было плохо. У меня всегда все хорошо. И чем я веселее - значит, тем мне хуже. Я улыбалась, улыбаюсь и буду улыбаться".
Позже, по словам Татьяны, убийцы ее сына были найдены - им дали по 15 лет. А однажды
к ней подошли мужчины и говорят: "Теть Тань, мы все про вас знаем, давайте мы их убьем". Но Судец не хотела брать грех на душу, поэтому ответила, что пускай виновные "сами сдохнут".
Смотрите полный выпуск программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" с участием Татьяны Судец!