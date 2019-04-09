Легендарная советская телеведущая рассказала об убийстве сына

Экс-ведущая программ "Время", "Спокойной ночи, малыши!", "Песня года" и "Голубой огонек" призналась в эфире, что изуродованное тело ее сына нашли только через месяц после происшествия - под Серпуховом, в поселке Шарапова Охота.

Оказалось, что Андрея ограбили, жестоко избили, сломав ему 14 ребер, и закопали в щебенку. Молодой человек скончался от болевого шока. Ему было 24 года.

"Целый месяц я и по экстрасенсам ходила, сколько всего делала... Одна моя подруга говорила, что видит, что он едет на электричке куда-то, а обратно не видит, чтобы он ехал", - вспомнила Татьяна.

Убитой горем маме приходилось, несмотря ни на что, выходить на работу и улыбаться на камеру.

"Я это усвоила на всю жизнь: что бы ни случилось, как бы плохо ни было, пришла на работу - значит, все должно быть так, как надо. Работа есть работа",

- отметила Судец.

Борис Корчевников признался, что "не может себе представить, чего стоит эта улыбка на экране". На что героиня программы ответила: "Никто никогда не узнает, как мне было плохо. У меня всегда все хорошо. И чем я веселее - значит, тем мне хуже. Я улыбалась, улыбаюсь и буду улыбаться".

Позже, по словам Татьяны, убийцы ее сына были найдены - им дали по 15 лет. А однажды

к ней подошли мужчины и говорят: "Теть Тань, мы все про вас знаем, давайте мы их убьем". Но Судец не хотела брать грех на душу, поэтому ответила, что пускай виновные "сами сдохнут".