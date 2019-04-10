Домашний плавленый сыр за 15 минут

Кто-то из пользователей поиронизировал, мол, сыр называется "прощай фигура", но ведь не каждый день его готовить и ложками есть, а вот если захочется - то лучше уж сделать свой, домашний, чем в магазине покупать, согласитесь. К тому же другие отзывы - просто отличные! Поэтому и делимся с вами этим видеорецептом.