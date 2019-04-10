Домашний плавленый сыр за 15 минут
"Не могла поверить, что настоящий плавленый сыр можно приготовить так быстро дома, а еще он намного вкуснее магазинного и дешевле", - так описала этот рецепт Ольга Матвей, на YouTube-канал которой мы в последнее время частенько заглядываем.
Кто-то из пользователей поиронизировал, мол, сыр называется "прощай фигура", но ведь не каждый день его готовить и ложками есть, а вот если захочется - то лучше уж сделать свой, домашний, чем в магазине покупать, согласитесь. К тому же другие отзывы - просто отличные! Поэтому и делимся с вами этим видеорецептом.
Ингредиенты: грибы - 200 г, перец по вкусу, петрушка 6-7 веточек, творог 10% - 500 г, сметана 30% - 2 ст. ложки, яйца - 2 шт., соль - 1 ч. ложка, сода - 1 ч. ложка, чеснок гранулированный - 0,5 ч. ложки.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!