Чт, 11.04.2019
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  • Фискальное пространство бюджета 2020 года будет негативным - минус 11,9 млн евро

Фискальное пространство бюджета 2020 года будет негативным - минус 11,9 млн евро

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Евробанкноты

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 Фискальное пространство госбюджета на 2020 год в настоящее время прогнозируется как негативное в размере 11,9 млн евро, свидетельствует поданная Минфином на рассмотрение в Кабинет министров программа стабильности Латвии на 2019-2022 годы.

Как указывает министерство, в соответствии с текущими прогнозами финансовое пространство в 2020 году составит минус 11,9 млн евро, в 2021 году - минус 81,1 млн евро, а положительным оно может быть в 2022 году - 176,3 млн евро.

Для обеспечения бюджета Министерства обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта в 2020, 2021 и 2022 годах необходимо предусмотреть увеличение расходов в бюджетной базе министерства - в 2020 году на 10,07 млн евро, в 2021 году - на 10,41 млн евро, а в 2022 году - на 58,44 млн евро, говорится в документе.

Правительство рассмотрит программу стабильности Латвии на 2019-2022 годы на внеочередном заседании в понедельник, 15 апреля.

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