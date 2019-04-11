Фискальное пространство бюджета 2020 года будет негативным - минус 11,9 млн евро

Фискальное пространство госбюджета на 2020 год в настоящее время прогнозируется как негативное в размере 11,9 млн евро, свидетельствует поданная Минфином на рассмотрение в Кабинет министров программа стабильности Латвии на 2019-2022 годы.
Как указывает министерство, в соответствии с текущими прогнозами финансовое пространство в 2020 году составит минус 11,9 млн евро, в 2021 году - минус 81,1 млн евро, а положительным оно может быть в 2022 году - 176,3 млн евро.
Для обеспечения бюджета Министерства обороны в размере 2% от внутреннего валового продукта в 2020, 2021 и 2022 годах необходимо предусмотреть увеличение расходов в бюджетной базе министерства - в 2020 году на 10,07 млн евро, в 2021 году - на 10,41 млн евро, а в 2022 году - на 58,44 млн евро, говорится в документе.
Правительство рассмотрит программу стабильности Латвии на 2019-2022 годы на внеочередном заседании в понедельник, 15 апреля.