В Ильгюциемсе вор пробрался в квартиру через окно, пока хозяева спали

Увидев, что в квартире находятся люди, вор схватив самое ценное, что можно было легко унести. Это два портивных компьютера, один мобильный телефон, сумка с документами и украшения.

В ходе расследования выяснилось, что почти все украденное преступник передал своему подельнику, чтобы тот сдал вещи в ломбард, а деньги вернул ему.

В результате оперативных мероприятий 9 апреля один из подозреваемых был задержан, спустя сутки - был задержан и второй.

Оба мужчины 1979 и 1978 годов рождения ранее попадали в поле зрения полиции за схожие преступления.

Сейчас полиция проверяет, имеет ли отношение один из подозреваемых еще к семи кражам из квартир в разных районах Риги.

Оба подозреваемых находятся в изоляторе, ведется расследование.