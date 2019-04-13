Горючее в столицах стран Балтии продолжает дорожать

Самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе тоже продавались в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,6% - до 1,304 евро за литр, дизтопливо - на 0,8%, до 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 3,3% - до 1,176 евро за литр, дизтопливо - на 0,2%, до 1,087 евро за литр.

В Таллине на Circle K и 95-й бензин, и дизтопливо на этой неделе подорожали на 1,5% - соответственно до 1,389 и 1,349 евро за литр.