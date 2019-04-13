Сб, 13.04.2019

Горючее в столицах стран Балтии продолжает дорожать

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Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP PHOTO / DENIS CHARLET

На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Вильнюсе, Таллине и Риге повысились, свидетельствуют данные агентства LETA.

Самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе тоже продавались в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1,6% - до 1,304 евро за литр, дизтопливо - на 0,8%, до 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 3,3% - до 1,176 евро за литр, дизтопливо - на 0,2%, до 1,087 евро за литр.

В Таллине на Circle K и 95-й бензин, и дизтопливо на этой неделе подорожали на 1,5% - соответственно до 1,389 и 1,349 евро за литр.

Цены на автогаз в столицах стран Балтии на этой неделе не изменились - в пятницу литр автогаза в Таллине стоил 0,629 евро, в Риге - 0,599 евро, в Вильнюсе - 0,51 евро за литр.

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