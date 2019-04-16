Вт, 16.04.2019
Палестинцы не входят в ряды тех 6,3 млн человек, у которых было право решать судьбу Израиля. TVNET из Палестины

Фото, видео: Приключения и танцы Ксении Собчак в Африке

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Ксения Собчак

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Недавно телеведущая и журналистка Ксения Собчак побывала в Африке. Русский TVNET предлагает посмотреть как звезда провела эти дни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газум газум геерум,газум газе!!!!

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Почему излишняя «политкорректность» это плохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белых одеждах? Ну конечно же «куклукс клан на отдыхе». Но по нашим временам так шутить нельзя. И это кстати отдельная тема ,о том как политкорректность убивает ироничный взгляд на мир. А пока- листайте вперед,и смотрите одно из самых моих красивых путешествий в жизни!!! #КсенияИКения

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Ксения и Кения)

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Colours of Africa- Kenia is amazing, totally in love!

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