Фото, видео: Приключения и танцы Ксении Собчак в Африке

Недавно телеведущая и журналистка Ксения Собчак побывала в Африке. Русский TVNET предлагает посмотреть как звезда провела эти дни.
Я влюбилась в Африку. Сочетание невероятной природы,цветового рая и суперсервиса. Очень дружелюбные люди,потрясающая погода и разнообразие занятий- квадрциклы,мотоциклы,вертолеты ,джипы и пешие прогулки. Скорей бы Платон подрос и с ним-сюда! Wearing @yanadress poncho ,blouse and hat ❤️
Понимаешь нужность «Архива Вещей» на таких выездах))) Этой юбке Кавалли 15 лет,была куплена на Сардинии для похода к нему на др. Вместе с двухгодовалой давности блузкой старика Дриса смотрится прекрасно))) И приятно,что влезла в нее вообще без проблем☺️ Дресскод «Colours of Africa” взят!!!!
Почему излишняя «политкорректность» это плохо? Пример: Как иронично подписать фото из Африки где все люди в белых одеждах? Ну конечно же «куклукс клан на отдыхе». Но по нашим временам так шутить нельзя. И это кстати отдельная тема ,о том как политкорректность убивает ироничный взгляд на мир. А пока- листайте вперед,и смотрите одно из самых моих красивых путешествий в жизни!!! #КсенияИКения