Пока водители спали... В Плявниеках поймали группу лиц, сливавших бензин из грузовиков

В поле зрения полиции попала группа лиц, которая занималась воровством дизельного топлива в Риге и округе.

Полицейские в середине марта в Плявниеках задержали трёх мужчин во время кражи топлива.

У каждого из задержанных мужчин 1968, 1978 и 1988 года рождения была своя роль в проделке кражи. Двое занимались непосредственно самой кражей, третий же находился недалеко и следил, чтобы никто их не заметил, а в случае необходимости связывался с напарниками по рации.

ФОТО: Valsts policija

Воры были настолько тихими, что водители, спавшие в кабине грузовика, и не замечали их.

Задержанные занимались кражей топлива несколько раз в неделю, однако в день задержания совершили четыре кражи.

ФОТО: Valsts policija

В данный момент полиция выясняет общее количество украденного топлива. Полиция отмечает, что топливные баки грузовых автомобилей могут содержать до 800 литров топлива.

Полиции известно, что задержанные планировали краденное использовать как для личных нужд, так и продавать другим.

Был изъят автомобиль, который использовался для проведения краж, а также электрический насос, рации и другие предметы, которые могут послужить доказательствами в уголовном процессе.

Все задержанные уже были ранее судимы за имущественные преступления, а также за использование и торговлю наркотиками. Также один из задержанных ранее несколько раз попадал в поле зрения полиции за воровство нефтепродуктов из нефтепроводов в Латвии и за её пределами.