Вт, 16.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

Латвийская королева красоты дразнит "горячими" фото с отдыха на Бали
Жара!

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ФОТО: instagram.com/queen_kachinja/

Участница конкурсов красоты и предприниматель Катрине Саулите, не в силах дождаться лета, отправилась насладиться теплом на солнечный индонезийский остров Бали и, конечно же, уже поделилась с подписчиками в соцсетях несколькими пикантными фотографиями с отдыха.

“Хочется запечатлеть каждое великолепное место, где мы бываем, но на снимках и наполовину не видна та настоящая красота, которая предстает перед глазами в жизни. [...]

Любить жизнь - хорошо, а жить красивой и любимой жизнью - прекрасно!" - написала Катрине в Instagram и опубликовала несколько фотографий,

в том числе и довольно откровенных, на которых она позирует топлес, в одних лишь маленьких трусиках от бикини.

Жарко!

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