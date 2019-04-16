Латвийская королева красоты дразнит "горячими" фото с отдыха на Бали
Участница конкурсов красоты и предприниматель Катрине Саулите, не в силах дождаться лета, отправилась насладиться теплом на солнечный индонезийский остров Бали и, конечно же, уже поделилась с подписчиками в соцсетях несколькими пикантными фотографиями с отдыха.
“Хочется запечатлеть каждое великолепное место, где мы бываем, но на снимках и наполовину не видна та настоящая красота, которая предстает перед глазами в жизни. [...]
Любить жизнь - хорошо, а жить красивой и любимой жизнью - прекрасно!" - написала Катрине в Instagram и опубликовала несколько фотографий,
в том числе и довольно откровенных, на которых она позирует топлес, в одних лишь маленьких трусиках от бикини.
Жарко!
Saule, siltums, vasara - Tas ir MANS. 🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝🏝 Sniegu, aukstumu, ziemu, lai bauda tie, kam patīk kalni un ziemas izklaides. ☃️☃️⛄️❄️❄️❄️☃️☃️☃️❄️❄️❄️ #сказочноебали_bonda😆 #bebeautifull #миссияbonda #nlroyalteam💥 #katrīnesauliete #swimsuite #vacation #love #beyou #bali #hot #sun #pool