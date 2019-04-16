Латвийская королева красоты дразнит "горячими" фото с отдыха на Бали

Участница конкурсов красоты и предприниматель Катрине Саулите, не в силах дождаться лета, отправилась насладиться теплом на солнечный индонезийский остров Бали и, конечно же, уже поделилась с подписчиками в соцсетях несколькими пикантными фотографиями с отдыха.