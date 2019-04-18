Самая красивая Эсмеральда Собора Парижской Богоматери
Пока весь мир еще не может прийти в себя от неожиданно случившегося 15 апреля пожара в Соборе Парижской Богоматери, нам захотелось вспомнить что-то красивое о нем.
Несомненно, одними из символов Нотр-Дам-де-Пари являются созданные Виктором Гюго образы Квазимодо и Эсмеральды, история любви которых отражена во многих фильмах, театральных и оперных постановках. Но есть одна неповторимая Эсмеральда - на все времена - это итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Кинодиве европейского кинематографа послевоенных лет Джине Лоллобриджиде в этом году исполняется 92 года. Сыграв Эсмеральду в картине 1956 года "Собор Парижской Богоматери",
она очаровала Голливуд того времени и до сих пор остается самой красивой и сексуальной исполнительницей роли главной героини романа Виктора Гюго.
Кстати, возможно, это отличная идея для вечера классики кино?