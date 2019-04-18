Чт, 18.04.2019
Это было одно из тех мест, которые хотели увидеть, прежде чем умереть. Мы смотрим на то, что происходит, и у нас текут слезы. Это ужасно, просто ужасно. Туристы в Париже

Самая красивая Эсмеральда Собора Парижской Богоматери
Неповторимая Джина

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пока весь мир еще не может прийти в себя от неожиданно случившегося 15 апреля пожара в Соборе Парижской Богоматери, нам захотелось вспомнить что-то красивое о нем.

Несомненно, одними из символов Нотр-Дам-де-Пари являются созданные Виктором Гюго образы Квазимодо и Эсмеральды, история любви которых отражена во многих фильмах, театральных и оперных постановках. Но есть одна неповторимая Эсмеральда - на все времена - это итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Кинодиве европейского кинематографа послевоенных лет Джине Лоллобриджиде в этом году исполняется 92 года. Сыграв Эсмеральду в картине 1956 года "Собор Парижской Богоматери",

она очаровала Голливуд того времени и до сих пор остается самой красивой и сексуальной исполнительницей роли главной героини романа Виктора Гюго.

Кстати, возможно, это отличная идея для вечера классики кино?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Carlos (@carlozvill2) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tijana's Little Cinema (@tijana_digs_classics) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paul Briottet 🐬 (@paulbriottet) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tris Sia (@il_etait_une_fois_hollywood) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ⚜️Martin Zissel⚜️ (@martin_zissel) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @vita_piazzaaa on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tontisse (@tontisse) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dominique Filleton (@dom.filleton) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🎥🎬📱 (@parishollywoodpics) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sensuelle__ecchymose on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Edoardo Le Grazie (@edoardo_rewind) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stéphane BARTHELEMY (@stephane_barthelemy_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by El cine, un arte. (@cine__movies__arte__) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ