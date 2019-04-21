Выборы в Украине: к Зеленскому приехала полиция

Как видно на видео, полиции представляется Зеленскому и говорит, что должны реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушение кандидатов в президенты. Также страж порядка поинтересовался у кандидата в президенты, зачем он продемонстрировал бюллетень, пишет Korrespondent.

По словам Зеленского, сделать это его попросили журналисты.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

После этого представитель полиции отметил, что должен составить протокол административного нарушения, с чем Зеленский согласился: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".

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