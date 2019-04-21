Вс, 21.04.2019
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Выборы в Украине: к Зеленскому приехала полиция

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Владимир Зеленский демонстрирует бюллетень

ФОТО: EPA/Scanpix

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского приехала полиция и составила акт правонарушения по факту незаконной демонстрации бюллетеня после голосования. Соответствующее видео было размещено на портале Youtube.

Как видно на видео, полиции представляется Зеленскому и говорит, что должны реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушение кандидатов в президенты. Также страж порядка поинтересовался у кандидата в президенты, зачем он продемонстрировал бюллетень, пишет Korrespondent.

По словам Зеленского, сделать это его попросили журналисты. 

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

После этого представитель полиции отметил, что должен составить протокол административного нарушения, с чем Зеленский согласился:  "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".  

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В воскресенье на Украине проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - шоумен, комедийный актер Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. По данным опросов общественного мнения, Зеленский может получить 73% голосов, Порошенко - 27%.

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