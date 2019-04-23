Каждый шаг под контролем: в Китае за дворниками следят с помощью смарт-браслетов

В китайском городе Нанкин предприятие, занимающееся уборкой улиц, начало использовать современные технологии для контроля за своими сотрудниками — все трудоустроенные на фирме дворники обязаны носить смарт-браслеты. Браслеты фиксируют время, когда сотрудник пришел на работу и ушел с нее, а также показывают, не покинул ли дворник отведенную ему территорию раньше установленного времени и не ленится ли он в рабочее время, пишет Meduza.
Если смарт-браслет не фиксирует телодвижения носителя дольше 20 минут, он издает звуковой сигнал "Продолжайте работу!".
В случае, если сотрудник не реагирует на сигнал, работодатель может отследить координаты браслета и проверить, что происходит с дворником.
Как пишет издание Abacus, большинство нанкинских дворников недовольны нововведением.
" Я вижу мусор на улицах и собираю его. Бывает, что улицы чистые, а эта штука все равно заставляет меня ходить туда-сюда", - цитирует высказывание одного дворника газета South China Morning Post.
Согласно информации в распоряжении издания, нанкинские дворники начали носить смарт-браслеты в марте этого года. Новость о таком способе контроля над сотрудниками возмутила пользователей китайской соцсети Weibo.
Один из юзеров Weibo назвал смарт-браслеты "кандалами, надетыми на рабочий народ".
"Можно следить за преступниками, подозреваемыми и наркоторговцами, но зачем следить за дворниками?", - написал другой пользователь соцсети.
Другие юзеры заявили, что деньги, которые были потрачены на закупку браслетов, стоило потратить на увеличение зарплат дворников.
Отмечается, что в среднем дворник в Китае зарабатывает от 230 до 300 долларов в месяц.
Вскоре после того, как о смарт-браслетах сообщили нанкинские СМИ, соответствующее предприятие заявило, что в браслетах отключат функцию, контролирующую перемещение сотрудников.
Однако представители компании подчеркнули, что пока не планируется полностью отказаться от этих браслетов, поскольку они поспособствовали сокращению расходов на контроль за работой сотрудников, а также улучшили качество проделываемой дворниками работы.
В последние годы Китай активно развивает и внедряет различные системы для контроля над гражданами — объектами для наблюдения становятся и дети.