Женщина неожиданно родила ребенка другой расы
В Великобритании женщина неожиданно родила ребенка другой расы, пишет The Daily Beast.
Супружеская пара, которая попросила сохранить анонимность, впервые обратилась в клинику лечения бесплодия в январе 2015 года. В тот момент супруги заморозили эмбрионы — яйцеклетки донора, оплодотворенные спермой мужа, чтобы воспользоваться ими в дальнейшем. В апреле 2016 года женщина родила первого сына с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
В 2017 году семья решила завести второго ребенка, использовав хранящийся в клинике эмбрион. Повторное оплодотворение прошло хорошо, и уже в августе 2018 года женщина родила второго малыша. Однако, согласно словам матери, кожа новорожденного ребенка была значительно темнее, чем у отца, младшего брата и донора. Проведенный ДНК-тест подтвердил, что ее муж не является биологическим отцом младенца.
В ноябре 2018 года супруги подали иск в суд против больницы. "Несмотря на то, что они любят второго сына и заботятся о нем, он не приходится им биологическим ребенком, — сообщается в материалах дела. — Они ежедневно теряются в догадках, кто отец этого младенца".
Супругам неизвестно, где находится эмбрион, изначально принадлежавший им, а также каким образом произошла путаница. Представители клиники предстанут перед судом не раньше 2021 года.