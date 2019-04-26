Пт, 26.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке

Женщина неожиданно родила ребенка другой расы
Сюрприз!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Беременная женщина

ФОТО: Lita Krone/LETA

В Великобритании женщина неожиданно родила ребенка другой расы, пишет The Daily Beast.

Супружеская пара, которая попросила сохранить анонимность, впервые обратилась в клинику лечения бесплодия в январе 2015 года. В тот момент супруги заморозили эмбрионы — яйцеклетки донора, оплодотворенные спермой мужа, чтобы воспользоваться ими в дальнейшем. В апреле 2016 года женщина родила первого сына с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В 2017 году семья решила завести второго ребенка, использовав хранящийся в клинике эмбрион. Повторное оплодотворение прошло хорошо, и уже в августе 2018 года женщина родила второго малыша. Однако, согласно словам матери, кожа новорожденного ребенка была значительно темнее, чем у отца, младшего брата и донора. Проведенный ДНК-тест подтвердил, что ее муж не является биологическим отцом младенца.

В ноябре 2018 года супруги подали иск в суд против больницы. "Несмотря на то, что они любят второго сына и заботятся о нем, он не приходится им биологическим ребенком, — сообщается в материалах дела. — Они ежедневно теряются в догадках, кто отец этого младенца".

Супругам неизвестно, где находится эмбрион, изначально принадлежавший им, а также каким образом произошла путаница. Представители клиники предстанут перед судом не раньше 2021 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ