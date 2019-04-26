Женщина неожиданно родила ребенка другой расы

В ноябре 2018 года супруги подали иск в суд против больницы. "Несмотря на то, что они любят второго сына и заботятся о нем, он не приходится им биологическим ребенком, — сообщается в материалах дела. — Они ежедневно теряются в догадках, кто отец этого младенца".