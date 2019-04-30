Назван состав сборной Латвии на игры против Швейцарии

Назван состав сборной Латвии на выездные матчи Euro Hockey Challenge, которые состоятся 3 и 4 мая против сборной Швейцарии.
Сборная Латвии отправится в Швейцарию с тремя вратарями, десятью защитниками и 14 нападающими.
Транслироваться оба матча будут на канале LTV7 - игра 3 мая начнется в 21:30, а 4 мая - в 20:30.
"Скорее всего, после этих матчей мы сможем назвать состав сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею 2019 года. Как я уже говорил, у нас впереди важная неделя. Очень жду встречи со сборной Швейцарии, которая всегда была очень быстрой и физически сильной командой. Мне очень нравится то, что я вижу на тренировках сборной Латвии. Однако мы стараемся стать еще лучше день ото дня", - заявил главный тренер сборной Боб Хартли.
Отметим, что из-за травмы в Швецарию не поедет капитан Каспар Даугавиньш. Также в составе нет Виталия Павлова. Однако к команда присоединился Гунтис Галвиньш, ставший недавно чемпионом Чехии.
Состав сборной Латвии на матч против Швейцарии:
Вратари: Кристер Гудлевский, Густав Давис Григалс, Янис Аузиньш.
Защитники: Увис Балинскис, Кристап Сотниекс, Кристап Зиле, Кришьянис Редлихс, Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Артур Кулда, Янис Якс, Эдгар Сиксна, Гунтис Галвиньш.
Нападающие: Гинт Мейя, Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Эмил Гегерис, Родриго Аболс, Микс Индрашис, Рихард Маренис, Рихард Букартс, Роберт Букартс, Роналд Кениньш, Том Андерсонс, Лаурис Дарзиньш, Теодор Блюгер, Рудольф Балцерс.