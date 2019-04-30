Назван состав сборной Латвии на игры против Швейцарии

"Скорее всего, после этих матчей мы сможем назвать состав сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею 2019 года. Как я уже говорил, у нас впереди важная неделя. Очень жду встречи со сборной Швейцарии, которая всегда была очень быстрой и физически сильной командой. Мне очень нравится то, что я вижу на тренировках сборной Латвии. Однако мы стараемся стать еще лучше день ото дня", - заявил главный тренер сборной Боб Хартли.