Вт, 30.04.2019
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Назван состав сборной Латвии на игры против Швейцарии

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Боб Хартли

ФОТО: Guntis Lazdāns/LHF

Назван состав сборной Латвии на выездные матчи Euro Hockey Challenge, которые состоятся 3 и 4 мая против сборной Швейцарии.

Сборная Латвии отправится в Швейцарию с тремя вратарями, десятью защитниками и 14 нападающими.

Транслироваться оба матча будут на канале LTV7 - игра 3 мая начнется в 21:30, а 4 мая - в 20:30.

"Скорее всего, после этих матчей мы сможем назвать состав сборной Латвии на чемпионат мира по хоккею 2019 года. Как я уже говорил, у нас впереди важная неделя. Очень жду встречи со сборной Швейцарии, которая всегда была очень быстрой и физически сильной командой. Мне очень нравится то, что я вижу на тренировках сборной Латвии. Однако мы стараемся стать еще лучше день ото дня", - заявил главный тренер сборной Боб Хартли.

Отметим, что из-за травмы в Швецарию не поедет капитан Каспар Даугавиньш. Также в составе нет Виталия Павлова. Однако к команда присоединился Гунтис Галвиньш, ставший недавно чемпионом Чехии.

Состав сборной Латвии на матч против Швейцарии:

Вратари: Кристер Гудлевский, Густав Давис Григалс, Янис Аузиньш.

Защитники: Увис Балинскис, Кристап Сотниекс, Кристап Зиле, Кришьянис Редлихс, Оскар Цибульскис, Ральф Фрейбергс, Артур Кулда, Янис Якс, Эдгар Сиксна, Гунтис Галвиньш.

Нападающие: Гинт Мейя, Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Эмил Гегерис, Родриго Аболс, Микс Индрашис, Рихард Маренис, Рихард Букартс, Роберт Букартс, Роналд Кениньш, Том Андерсонс, Лаурис Дарзиньш, Теодор Блюгер, Рудольф Балцерс.

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