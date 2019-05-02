Заработок Ушакова за прошлый год увеличился на 2300 евро

Доходы отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова (Согласие) с прошлого года выросли на 2342 евро. Об этом свидетельствует информация, указанная им в поданной в Службу госдоходов декларации должностного лица.
Большую часть своих доходов - 45 418 евро, Ушаков получил за работу в Управлении Рижского Свободного порта. Там он занимает должность члена правления. Ещё 32 282 евро он получил за работу в Рижской думе. Общая выручка Ушакова в прошлом году составила 77 700 евро.
Также в прошлом году политик получил наследство размером в 24 105 евро. Имеются у него и долговые обязательства на сумму 40 597 евро. Это на 300 евро меньше, чем за прошлый год.
Русский TVNET ранее заглянул в налоговую декларацию теперь уже экс-градоначальника за прошлый год, и рассказал о его доходах, долгах и автомобилях за последние четыре года.