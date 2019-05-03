Пт, 3.05.2019
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Хосам Абу Мери раскрыл детали подготовки к третьей свадьбе

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ФОТО: instagram/hosamabumeri

На этой неделе поступила информация о том, уже этим летом гастроэнтеролог и бывший депутат Сейма Хосам Абу Мери обменяется кольцами с телеведущей Линдой Круминей. В разговоре с Vakara Ziņas он раскрыл новые детали этого особенного события. 

Хотя и Хосам Абу Мери родился в мусульманской стране в Ливане, он рассказал Vakara Ziņas о том, что никогда не был приверженцем взглядов религии, потому свадьба будет в привычном европейском стиле. 

Хосам Абу Мери и Круминя начали отношения в конце 2017 года.

Это будет третий брак для Хосама, а для его избранницы Линды - первый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieliska sestdiena un pavasaris prātā 😉

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Напомним, в новые отношения депутат вступил спустя неполный год после развода с Линдой Мурниеце, директором гостиницы Roma, в прошлом министром внутренних дел Латвии.

В браке с первой женой Абу Мери прожил 11 лет, у него родились две дочки. Пара прожила вместе 5 лет.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в ноябре 2017 года депутат Сейма Хосам Абу Мери побывал на Латвийском телевидении, где в передаче Rīta Panorāma давал интервью очаровательной ведущей Линде Крумине. Деловая встреча стала судьбоносной в жизни политика. У пары начался период романтических свиданий.

Хосам Абу Мери - бывший депутат Сейма, гражданин Ливана, натурализовавшийся в Латвии.

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