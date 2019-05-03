Хосам Абу Мери раскрыл детали подготовки к третьей свадьбе

Хотя и Хосам Абу Мери родился в мусульманской стране в Ливане, он рассказал Vakara Ziņas о том, что никогда не был приверженцем взглядов религии, потому свадьба будет в привычном европейском стиле.

Хосам Абу Мери и Круминя начали отношения в конце 2017 года.

Это будет третий брак для Хосама, а для его избранницы Линды - первый.

Напомним, в новые отношения депутат вступил спустя неполный год после развода с Линдой Мурниеце, директором гостиницы Roma, в прошлом министром внутренних дел Латвии.

В браке с первой женой Абу Мери прожил 11 лет, у него родились две дочки. Пара прожила вместе 5 лет.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в ноябре 2017 года депутат Сейма Хосам Абу Мери побывал на Латвийском телевидении, где в передаче Rīta Panorāma давал интервью очаровательной ведущей Линде Крумине. Деловая встреча стала судьбоносной в жизни политика. У пары начался период романтических свиданий.