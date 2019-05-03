Видео: В Риге сняли на видео курьезного участника движения

В пятницу, 3 мая, пользователь Twitter поделился видео, на котором виден участвующий в дорожном движение автомобиль, на крыше которого навалены различные вещи. Удивительно то, что находящиеся на крыше предметы по объему превосходят саму машину.
Пользователь соцсети подписал видео комментарием: "Не поверите, но это произошло сегодня утром в Риге!"
Neticēsiet, bet tas notiek šorīt Rīgā! pic.twitter.com/PDEKFRoNNl— Mārtiņš Stirāns (@mStirans) May 3, 2019
Впрочем, люди, отреагировавшие на видео, большого удивления не высказали, оказывается, этот автомобиль марки "Жигули" неоднократно был замечен в Кенгарагсе.