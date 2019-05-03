Пт, 3.05.2019
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Видео: В Риге сняли на видео курьезного участника движения

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Скриншот видео

ФОТО: Ekrānšāviņš no Twitter

В пятницу, 3 мая, пользователь Twitter поделился видео, на котором виден участвующий в дорожном движение автомобиль, на крыше которого навалены различные вещи. Удивительно то, что находящиеся на крыше предметы по объему превосходят саму машину.

Пользователь соцсети подписал видео комментарием: "Не поверите, но это произошло сегодня утром в Риге!"

Впрочем, люди, отреагировавшие на видео, большого удивления не высказали, оказывается, этот автомобиль марки "Жигули" неоднократно был замечен в Кенгарагсе.

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