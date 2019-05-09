Ринкевич: перед выборами в Европарламент политики обещают абсолютные глупости

В предвыборной кампании на выборах Европарламента некоторые кандидаты обещают избирателям абсолютные глупости, заявил в интервью телеканалу LNT министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Только как глупости можно расценивать, например, обещания о пенсионном фонде ЕС или повышении зарплат учителям до 3000 евро из европейских денег. Это уменьшает доверие общества к политикам, которым в Европарламенте нового созыва придется "расхлебывать то, что варится сейчас", пояснил Ринкевич.
Он считает, что депутаты Европарламента в работе над следующим многолетним бюджетом ЕС могут сделать много важного для Латвии, чтобы она могла продолжать выравнивать уровень жизни с европейским.
По его словам, в глазах общества имидж Европы нередко ухудшается, так как политики часто стараются "списать свои плохие решения на решения, принятые на уровне ЕС".
Напомним, выборы в Европарламент состоятся в субботу, 25 мая.