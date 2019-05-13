"Скрыть результаты проверки": Директор Алсу сделал заявление об итогах шоу "Голос. Дети"

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что отец победившей 11-летней Микеллы Абрамовой обратился к руководящей шоу голландской компании Talpa с просьбой засекретить результаты проверки.

Эту информацию опроверг директор исполнительницы Сергей Фадеев подчеркнул, что семья Алсу не выступала с каким-либо требованием и не просила засекретить итоги расследования.

"В связи с появившимися 12 мая в СМИ сообщениями о якобы обращении членов семьи победительницы "Голос. Дети" к голландской компании Talpa, владеющей правами на проект, заявляем, что данный факт не соответствует действительности", - цитирует Фадеева "Интерфакс".

Директор объяснил, что вброс подобной информации - это попытка манипуляции общественным мнение, а также способ давления на девочку и ее семью.