Пн, 13.05.2019
Латвийское государство склонно ограничивать и запрещать медиа, контролируемые Кремлем. При этом несколько значительных российских диссидентских изданий, которые были вынуждены покинуть Москву, спасаясь от цензуры и преследований, в Латвии наслаждаются свободой. Международная организация "Репортеры Без Границ"

"Скрыть результаты проверки": Директор Алсу сделал заявление об итогах шоу "Голос. Дети"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Алсу

ФОТО: https://www.instagram.com/alsou_a/

12 мая в СМИ стала появляться информация о том, что якобы супруг певицы Алсу - Ян Абрамов хочет оставить в секрете результаты проверки голосования на проекте "Голос. Дети". Директор исполнительницы, а также представители Первого канала опровергли эти сообщения. Об этом передает "Интерфакс". 

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что отец победившей 11-летней Микеллы Абрамовой обратился к руководящей шоу голландской компании Talpa с просьбой засекретить результаты проверки. 

Эту информацию опроверг директор исполнительницы Сергей Фадеев подчеркнул, что семья Алсу не выступала с каким-либо требованием и не просила засекретить итоги расследования.

"В связи с появившимися 12 мая в СМИ сообщениями о якобы обращении членов семьи победительницы "Голос. Дети" к голландской компании Talpa, владеющей правами на проект, заявляем, что данный факт не соответствует действительности",  - цитирует Фадеева "Интерфакс".

Директор объяснил, что вброс подобной информации - это попытка манипуляции общественным мнение, а также способ давления на девочку и ее семью. 

Руководство также отмечает, что не располагает информацией, что кто-либо просил скрыть результаты проверки финального голосования. 

Напомним, победительницей шоу стала 11-леняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Результаты голосования показались многим "аномальными". По этому поводу высказались ряд представителей шоу-бизнеса. Алла Пугачева сделала щедрые подарки проигравшим детям. Нагиев оценил возможность покинуть пост ведущего шоу. Первый канал начал проверку результатов и привлек фирму, которая специализируется на киберпреступлениях. После такого глобального скандала шеф-редактор шоу "Голос. Дети" оказался в больнице с инфарктом.

Ранее Алсу пришла к Галкину на программу после скандала на шоу "Голос. Дети".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ