"Скрыть результаты проверки": Директор Алсу сделал заявление об итогах шоу "Голос. Дети"

12 мая в СМИ стала появляться информация о том, что якобы супруг певицы Алсу - Ян Абрамов хочет оставить в секрете результаты проверки голосования на проекте "Голос. Дети". Директор исполнительницы, а также представители Первого канала опровергли эти сообщения. Об этом передает "Интерфакс".
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что отец победившей 11-летней Микеллы Абрамовой обратился к руководящей шоу голландской компании Talpa с просьбой засекретить результаты проверки.
Эту информацию опроверг директор исполнительницы Сергей Фадеев подчеркнул, что семья Алсу не выступала с каким-либо требованием и не просила засекретить итоги расследования.
"В связи с появившимися 12 мая в СМИ сообщениями о якобы обращении членов семьи победительницы "Голос. Дети" к голландской компании Talpa, владеющей правами на проект, заявляем, что данный факт не соответствует действительности", - цитирует Фадеева "Интерфакс".
Директор объяснил, что вброс подобной информации - это попытка манипуляции общественным мнение, а также способ давления на девочку и ее семью.
Руководство также отмечает, что не располагает информацией, что кто-либо просил скрыть результаты проверки финального голосования.
Напомним, победительницей шоу стала 11-леняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Результаты голосования показались многим "аномальными". По этому поводу высказались ряд представителей шоу-бизнеса. Алла Пугачева сделала щедрые подарки проигравшим детям. Нагиев оценил возможность покинуть пост ведущего шоу. Первый канал начал проверку результатов и привлек фирму, которая специализируется на киберпреступлениях. После такого глобального скандала шеф-редактор шоу "Голос. Дети" оказался в больнице с инфарктом.