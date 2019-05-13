Рижская дума оценит целесообразность RTAB и Riga.lv до конца года

Как сообщил заместитель председателя Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР), по результатам ревизии Госконтроля планируется на этой неделе созвать внеочередное заседание Рижской думы. Планируется, что оно состоится 15 мая, в среду.

На вопрос об ответственности члена ЧСР, члена правления Рижского бюро по развитию туризма Виты Ермоловичи в сложившейся ситуации Буров ответил, что Ермоловича всегда работала профессионально, и у партии нет никаких сомнений в ее добросовестности.

Буров сказал, что с материалами ревизии в ближайшее время ознакомится более основательно.

"Ясно, что в работе обществ нужно многое исправлять, однако вопрос об их возможной ликвидации мы рассмотрим со временем", - сказал Буров.

Более подробной информации о сегодняшних действиях Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в Рижской думе Буров не предоставил.

Руководитель комитета развития города Рижской думы Алексей Росликов ("Согласие") после выхода из кабинета председателя думы сообщил агентству LETA, что в думе проходило обычное совещание коалиции, а судить о действиях правоохранительных органов до получения информации о KNAB было бы преждевременно.