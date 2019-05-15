Исследование: в Латвии больше всего работников-нелегалов трудятся на стройке

В среду, 15 мая, на конференции о теневой экономике в Латвии директор Центра долгосрочного бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука предположил, что в Латвии нелегально трудоустроены около 15-20 тысяч человек, 60% из которых трудятся в сфере строительства.

Саука подчеркнул, что предприниматели уже предупреждали об этой проблеме, но политики не обратили на это должного внимания.

"Мы говорили, что с ростом экономики предпринимателям понадобится рабочая сила. И здесь важна мудрая миграционная политика, которая не подразумевает фундаментальных изменений в законах. Можно создать систему, которая позволит рабочей силе свободно въезжать и выезжать из страны . Пока в этом вопросе Латвия ведет "страусиную политику"", - указал он.

Как сообщалось ранее, удельный вес теневой экономики в прошлом году вырос на 2,2 процентных пункта, достигнув 24,2% от внутреннего валового продукта (ВВП). Удельный вес теневой экономики в Латвии растет второй год подряд.