Чт, 16.05.2019
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Исследование: в Латвии больше всего работников-нелегалов трудятся на стройке

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Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В прошлом году удельный вес нелегального трудоустройства в Латвии достиг 9,6%, а в 2017 году этот показатель составил 7,4%, свидетельствуют данные новейшего исследования о теневой экономике в Латвии.

В среду, 15 мая, на конференции о теневой экономике в Латвии директор Центра долгосрочного бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука предположил, что в Латвии нелегально трудоустроены около 15-20 тысяч человек, 60% из которых трудятся в сфере строительства.

Саука подчеркнул, что предприниматели уже предупреждали об этой проблеме, но политики не обратили на это должного внимания.

"Мы говорили, что с ростом экономики предпринимателям понадобится рабочая сила. И здесь важна мудрая миграционная политика, которая не подразумевает фундаментальных изменений в законах. Можно создать систему, которая позволит рабочей силе свободно въезжать и выезжать из страны . Пока в этом вопросе Латвия ведет "страусиную политику"", - указал он.

Как сообщалось ранее, удельный вес теневой экономики в прошлом году вырос на 2,2 процентных пункта, достигнув 24,2% от внутреннего валового продукта (ВВП). Удельный вес теневой экономики в Латвии растет второй год подряд.

Большую часть теневой экономики в 2018 году составили "зарплаты в конвертах" - 43,5%, незадекларированные доходы - 35,2%. Удельный вес не фигурирующих в документах работников составил 9,6%. В прошлом году вырос также удельный вес незарегистрированных предприятий - с 6,5% в 2017 году до 8,6% в 2018.

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