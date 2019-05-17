Пт, 17.05.2019
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Регина Тодоренко показала шикарную фигуру после родов
Дело не в фотошопе!

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Регина Тодоренко

ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко в конце 2018 года подарила исполнителю Владу Топалову долгожданного сына. Хотя прошло всего пять месяцев звезда уже согласилась на фотосессию в купальнике. Снимки она разместила на своей Instagram-странице. 

Теледива в очередной раз показала своим подписчикам, что находится в невероятно хорошей форме. Она подчеркнула, что неоднократно в своих публикациях делилась секретами диет, правильного питания и рассказами "как привести себя в форму и скинуть 20 кг".

"На фото я через 3 месяца после родов на съемках рекламной кампании", - написала Регина. 

Тодоренко также подчеркнула, что она действительно так прекрасно выглядит и это вовсе не фотошоп, как думают многие комментаторы. 

"Реклама не обходится без ретуши (есть такие исключения, как недавно выпущенная Gucci), конечно же, и на моих фото для @calzedonia присутствует коррекция -

где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе, так как она смотрелась будто шрам после кесарева. Но таких корректировок внесено минимально",

- отметила молодая мама.


Ранее секс-символ "Уральских пельменей" порадовала фанатов снимком в купальнике.

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