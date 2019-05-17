Регина Тодоренко показала шикарную фигуру после родов
Телеведущая Регина Тодоренко в конце 2018 года подарила исполнителю Владу Топалову долгожданного сына. Хотя прошло всего пять месяцев звезда уже согласилась на фотосессию в купальнике. Снимки она разместила на своей Instagram-странице.
Теледива в очередной раз показала своим подписчикам, что находится в невероятно хорошей форме. Она подчеркнула, что неоднократно в своих публикациях делилась секретами диет, правильного питания и рассказами "как привести себя в форму и скинуть 20 кг".
"На фото я через 3 месяца после родов на съемках рекламной кампании", - написала Регина.
Тодоренко также подчеркнула, что она действительно так прекрасно выглядит и это вовсе не фотошоп, как думают многие комментаторы.
"Реклама не обходится без ретуши (есть такие исключения, как недавно выпущенная Gucci), конечно же, и на моих фото для @calzedonia присутствует коррекция -
где-то растушевали складку на попе, где-то немного подчистили полоску на животе, так как она смотрелась будто шрам после кесарева. Но таких корректировок внесено минимально",
- отметила молодая мама.