Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской на церемонии инаугурации

Первая леди Украины появилась на церемонии инаугурации в платье цвета слоновой кости, выполненном из шелково-шерстяного крепа, и жакете в тон с вышитыми рукавами и кейпом. Снимками в наряде в разных ракурсах Елена поделилась в своем Instagram-аккаунте, созданном накануне, 20 мая.

Как выяснилось, наряд был создан специально для супруги Владимира Зеленского украинским дизайнером Артемом Климчуком, известным своей любовью к этно-тематике. Над воплощением замысла модельера команда из семи мастеров трудилась 184 часа.

"Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX века Сумщины и Полтавщины. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом трипольской культуры", - отметил дизайнер в интервью изданию Vogue.

Золотые серьги, которыми Елена Зеленская дополнила свой модный образ, - тоже эксклюзив, ручная работа.

Автор украшения - известный украинский ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry.