Раскрыт секрет наряда Елены Зеленской на церемонии инаугурации
Стали известны подробности создания костюма первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она предстала перед общественностью на состоявшейся вчера церемонии инаугурации президента, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.
Первая леди Украины появилась на церемонии инаугурации в платье цвета слоновой кости, выполненном из шелково-шерстяного крепа, и жакете в тон с вышитыми рукавами и кейпом. Снимками в наряде в разных ракурсах Елена поделилась в своем Instagram-аккаунте, созданном накануне, 20 мая.
Как выяснилось, наряд был создан специально для супруги Владимира Зеленского украинским дизайнером Артемом Климчуком, известным своей любовью к этно-тематике. Над воплощением замысла модельера команда из семи мастеров трудилась 184 часа.
"Для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX века Сумщины и Полтавщины. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом трипольской культуры", - отметил дизайнер в интервью изданию Vogue.
Золотые серьги, которыми Елена Зеленская дополнила свой модный образ, - тоже эксклюзив, ручная работа.
Автор украшения - известный украинский ювелирный бренд Guzema Fine Jewelry.
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