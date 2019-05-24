Пт, 24.05.2019
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В кресле самолета неожиданно умерла женщина

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В самолете авиакомпании Ryanair, который готовился вылететь из Эдинбурга в испанский город Пальма-де-Майорка, задержался в связи с непредвиденной ситуацией - незадолго до взлета в салоне авиалайнера умерла женщина, сообщает The Independent.

Женщине было 58 лет, ничто не свидетельствовало о ее возможной смерти. Женщина зашла в самолет и заняла свое место, как вдруг ей стало плохо.

Стюардессы заметили это и вызвали медиков, которые прибыли незамедлительно. К сожалению, женщину спасти не удалось, она умерла в кресле самолета.

"Рейс был отменен сразу же, как заметили, что пассажирке плохо. Вызвали медиков и полицию, они прибыли незамедлительно, но было уже поздно", - рассказал представитель авиакомпании.

Причина смерти пассажирки пока неизвестна.

Самолет вылетел с опозданием в три часа.

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