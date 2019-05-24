В кресле самолета неожиданно умерла женщина

В самолете авиакомпании Ryanair, который готовился вылететь из Эдинбурга в испанский город Пальма-де-Майорка, задержался в связи с непредвиденной ситуацией - незадолго до взлета в салоне авиалайнера умерла женщина, сообщает The Independent.
Женщине было 58 лет, ничто не свидетельствовало о ее возможной смерти. Женщина зашла в самолет и заняла свое место, как вдруг ей стало плохо.
Стюардессы заметили это и вызвали медиков, которые прибыли незамедлительно. К сожалению, женщину спасти не удалось, она умерла в кресле самолета.
"Рейс был отменен сразу же, как заметили, что пассажирке плохо. Вызвали медиков и полицию, они прибыли незамедлительно, но было уже поздно", - рассказал представитель авиакомпании.
Причина смерти пассажирки пока неизвестна.
Самолет вылетел с опозданием в три часа.