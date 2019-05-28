Мэр Валки: Из-за снижения акцизов в Эстонии Латвия потеряет почти 100 млн евро

"И вопрос не просто в акцизах. Эта тема касается и туристов, которые приезжают в Латвию и тратят здесь крупные деньги.

Они едят, ночуют в гостиницах, заправляют свои автомобили.

Снижение акцизов в Эстонии приведет к тому, что пострадает целый ряд секторов экономики Латвии", - отмечает Крауклис.

По его мнению, в таком случае Латвия должна пересмотреть свою политику акцизов. Крауклис отметил, что снижение доходов предприятий приведет в Латвии к сокращению рабочих мест.

Латвия тоже рассматривает возможности снижения акциза на алкогольные напитки, заявил ранее агентству LETA министр финансов Янис Рейрс.

Рейрс подчеркнул, что Латвия следит за решениями Эстонии относительно акцизного налога на алкоголь, поэтому на следующей неделе под руководством парламентского секретаря Минфина Атиса Закатистова на совещание соберется рабочая группа, которая рассмотрит возможности снижения акцизного налога на алкоголь и в Латвии.

"Важно сохранить конкурентное преимущество на уровне региона, поэтому я не вижу большой проблемы в том, чтобы уменьшить акциз на алкоголь", - сказал министр финансов, добавив, что сейчас не может прогнозировать, на сколько процентных пунктов можно снизить акциз на алкогольные напитки в Латвии.

Также Рейрс сообщил, что снижение акцизного налога могло бы вступить в силу уже в этом году, но все будет зависеть от того, как быстро свои предложения разработает налоговая рабочая группа и после этого рассмотрят партнеры по коалиции.

Министр добавил, что в случае, если Латвия решит снизить акциз на алкоголь, придется думать о компенсирующих мероприятиях, то есть о том, где взять дополнительные доходы или каким образом снизить расходы. Рейрс на данный момент не смог дать ответ на вопрос, откуда можно взять недостающие в бюджете средства, если акцизный налог на алкоголь будет уменьшен.