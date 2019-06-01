С наступлением каникул полиция призывает напомнить детям о правилах безопасности

Полиция призывает родителей напомнить детям о необходимости соблюдать правила дорожного движения - правильно переходить дорогу, пользоваться защитной каской и не спешить при езде на велосипеде, убедиться, в порядке ли велосипедные тормоза, не выбегать на дорогу, например, за укатившимся во время игры мячом.

Необходимо также напоминать детям о том, что нельзя верить чужим людям, пытающимся привлечь их внимание, открывать двери и впускать в квартиру незнакомых людей, говорить незнакомым, что дети дома одни.

Детям не следует также приближаться и трогать чужих собак, ходить без присмотра взрослых в лес и купаться. Ребенок должен обязательно сообщать родителям, куда он направляется и где находится.