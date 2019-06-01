В Таллинне начала работу скорая помощь на велосипедах

Вице-мэр Бетина Бешкина рассказала, что пациентами велопатруля скорой помощи становятся люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, требующие быстрого вмешательства, или травмы.

"В случае, если пациента необходимо доставить в больницу, велопатруль вызовет машину скорой помощи", - уточнила Бешкина.

Велопатруль работает уже десятый сезон, его бригада состоит из двух человек и осуществляет работу в Старом городе и на граничащих с ним участках с 1 июня по 31 августа с 9 утра до 21 часа. В летние месяцы прошлого года велопатруль скорой помощи обслужил 248 вызовов.