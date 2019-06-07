Тренды лета: шелковые платья, яркие брюки, велосипедки, желтый цвет и другое

Что актуально в этом сезоне?

Этим летом актуальны и новые веяния, и тенденции, вдохновленные 80-и и 90-и, и классические ценности - например, бежевый цвет, брючные костюмы и подходящие к ним аксессуары. Кроме того, вдохновиться можно не только коллекциями ведущих мировых Домов моды, но и ассортиментом демократических брендов.

Главное условие - выбирать одежду, в которой вы выглядите хорошо и чувствуете себя уверенно, потому что в моде то, что нам подходит!

Тенденции в выборе повседневной летней одежды

В свой повседневный гардероб стоит включить брючные костюмы - они прекрасно выглядят и при этом элегантны. Для более яркого впечатления отдавайте предпочтение сочным цветам - например, фиолетовому или желтому, и сочетайте такие костюмы с туфлями на высоком каблуке или массивными ботинками и кедами.

Настоящим must-have этого лета являются шелковые или атласные платья на лямках, топы, юбки и брюки, напоминающие по стилю нижнее белье.

Летом 2019 года обязательно нужно попробовать и велосипедки. Эти облегчающие шорты многим кажутся подходящими только для езды на велосипеде или других спортивных мероприятий, но вот уже второй сезон они держатся в повседневном гардеробе и сочетаются с жакетами, рубашками и блузами. Велосипедки можно найти чуть ли не в каждом магазине одежды, причем даже таких ярких цветов, как неоновый.

Плотно облегающие шорты подойдут дамам, которые не боятся выделяться из толпы.

Выбор аксессуаров и обуви

Вот уже несколько сезонов подряд не теряют актуальность поясные сумочки - они в моде и этим летом и являются безошибочным выбором в силу своего удобства.

Также в этом сезоне актуально носить две сумки, складывая в одну личные вещи, а в другую - компьютер, рабочие документы и тому подобное.

Кроме того, стоит попробовать носить сумки, перекрестив их ремешки. Совершенно новой летней модной тенденцией являются пушистые полоски бархата, которые большинству женщин запомнились с девяностых и в этом сезоне снова актуальны.

Как же летом обойтись без солнечных очков?

В этом сезоне стоит учесть: чем своеобразнее форма оправы, тем лучше. Большие и угловатые, маленькие и узкие, черные и разноцветные - актуально все.

В свою очередь, если говорить о выборе обуви, то следует обратить внимание на сандалии с очень тонкими или, наоборот, очень широкими ремешками.

Чтобы в повседневной жизни и на особых мероприятиях выглядеть великолепно, нужно помнить о том, что чем ярче и необычнее обувь, тем нейтральнее должна быть одежда.

Самые модные цвета этого сезона

Коралловый цвет - настоящий фаворит этого лета. Как и цвет хаки, коралловый подходит практически всем женщинам независимо от оттенка кожи и цвета волос.

Желтый также является одним из актуальнейших цветов этого сезона, но в этом случае нужно выбрать наиболее подходящий конкретно для себя оттенок.